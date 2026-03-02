Un hombre de 48 años quedó internado tras un accidente en su auto en Maipú, donde chocó de frente con otro vehículo y cayó a un zanjón. Los Bomberos trabajaron para sacar a la víctima que había quedado atrapada.
Un hombre quedó atrapado en su auto tras un accidente en Maipú y fue rescatado por Bomberos
Un hombre quedó internado en el Hospital Central por las heridas que sufrió en el accidente en el que chocó contra otro auto y volcó en un zanjón en Maipú
El accidente ocurrió en calles Roma e Irigoyen, de Maipú, alrededor de las 2.25 de este lunes, donde en esa esquina chocaron un Renault 9 al mando de un hombre de 48 años y un Renault Clio al mando de un joven de 21 años.
Como consecuencia del fuerte impacto, el Renault 9 volcó, cayó dentro de un zanjón y el hombre quedó atrapado con sus piernas presionadas.
Los vecinos que escucharon el estruendo del accidente llamaron al 911, y al llegar los móviles junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, pidieron la asistencia de Bomberos para rescatar a la víctima.
El rescate de una víctima en un accidente en Maipú
En el lugar del choque trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Maipú. Mientras realizaban las maniobras, constataron que el conductor de 48 años estaba consciente y trataban de mantenerlo calmado.
Una vez que lo sacaron, fue rápidamente asistido por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes constataron varias heridas por el accidente y lo trasladaron al Hospital Central donde quedó internado.
Mientras, en el lugar del accidente la Policía le hizo el test de alcoholemia al conductor del Clio cuyo resultado fue negativo.