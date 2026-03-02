Un hombre quedó atrapado en su auto tras un accidente en Maipú y fue rescatado por Bomberos

Los vecinos que escucharon el estruendo del accidente llamaron al 911, y al llegar los móviles junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, pidieron la asistencia de Bomberos para rescatar a la víctima.

El rescate de una víctima en un accidente en Maipú

En el lugar del choque trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Maipú. Mientras realizaban las maniobras, constataron que el conductor de 48 años estaba consciente y trataban de mantenerlo calmado.

hospital central Una de las víctimas del accidente quedó internada en el Hospital Central. Imagen ilustrativa.

Una vez que lo sacaron, fue rápidamente asistido por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes constataron varias heridas por el accidente y lo trasladaron al Hospital Central donde quedó internado.

Mientras, en el lugar del accidente la Policía le hizo el test de alcoholemia al conductor del Clio cuyo resultado fue negativo.