Un hombre quedó atrapado en su auto tras un accidente en Maipú y fue rescatado por Bomberos

Un hombre quedó internado en el Hospital Central por las heridas que sufrió en el accidente en el que chocó contra otro auto y volcó en un zanjón en Maipú

Por Redacción de UNO [email protected]
Los Bomberos rescataron a un hombre que quedó atrapado en su auto tras un accidente en Maipú. 

Foto: Ministerio de Seguridad

Un hombre de 48 años quedó internado tras un accidente en su auto en Maipú, donde chocó de frente con otro vehículo y cayó a un zanjón. Los Bomberos trabajaron para sacar a la víctima que había quedado atrapada.

El accidente ocurrió en calles Roma e Irigoyen, de Maipú, alrededor de las 2.25 de este lunes, donde en esa esquina chocaron un Renault 9 al mando de un hombre de 48 años y un Renault Clio al mando de un joven de 21 años.

bomberos cuartel central.jpg
Los Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Maipú rescataron al hombre que quedó atrapado en su auto tras un accidente. Imagen ilustrativa.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Renault 9 volcó, cayó dentro de un zanjón y el hombre quedó atrapado con sus piernas presionadas.

Los vecinos que escucharon el estruendo del accidente llamaron al 911, y al llegar los móviles junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, pidieron la asistencia de Bomberos para rescatar a la víctima.

El rescate de una víctima en un accidente en Maipú

En el lugar del choque trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Maipú. Mientras realizaban las maniobras, constataron que el conductor de 48 años estaba consciente y trataban de mantenerlo calmado.

hospital central
Una de las víctimas del accidente quedó internada en el Hospital Central. Imagen ilustrativa.

Una vez que lo sacaron, fue rápidamente asistido por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes constataron varias heridas por el accidente y lo trasladaron al Hospital Central donde quedó internado.

Mientras, en el lugar del accidente la Policía le hizo el test de alcoholemia al conductor del Clio cuyo resultado fue negativo.

