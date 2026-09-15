Quienes requieran tomar el Curso de Manipulación Segura de Alimentos en primer lugar deberán gestionar el boleto de pago de la tasa correspondiente, acercándose a la Oficina de Rentas que se encuentra en el edificio municipal de Tupungato (Av. Belgrano 348).
Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Tupungato
El curso de Manipulación Segura de Alimentos en Tupungato exige la gestión previa del pago de la tasa y la inscripción online o presencial
Es necesario abonar dicho canon en Tesorería que funciona en la misma dirección con atención de lunes a viernes de 7 a 13; o pagarlo en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal). Otro medio de pago es de forma virtual a través del siguiente enlace Pago de Tasa.
El siguiente paso es completar el formulario online a través de la página oficial del Municipio, haciendo clic sobre el banner específico al Curso en la página web www.tupungato.gov.ar, que los guía al Formulario de Inscripción.
Una vez finalizada la inscripción, desde el Área de Bromatología envían a los inscriptos un Manual de estudio, a través del correo electrónico declarado, el cual tienen que llevar leído previo a la capacitación para ver si surge alguna duda y evacuarla durante el curso y como cierre se toma la evaluación escrita.
Inscripción presencial en Tupungato
Quienes no cuenten con conexión a internet, o se les imposibilite realizar la inscripción on-line, pueden acercarse personalmente, en horario administrativo, a la oficina de Bromatología que funciona en el primer piso de edificio municipal para concretarla.
- Curso: Martes 13 y 20 de octubre de 8.30 a 12.30. Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060).
- Renovación de Carnet: Martes 27 de octubre a las 8.30. Hotel Turismo Tupungato.
En pocas palabras
- Inscripción y Pago: el curso de Manipulación Segura de Alimentos en Tupungato requiere pago previo y registro online o presencial.
- Proceso de Inscripción: gestionar pago de tasa en Rentas o Tesorería, y completar formulario en tupungato.gov.ar.
- Material y Evaluación: se enviará manual de estudio por email y se realizará una evaluación escrita al finalizar.