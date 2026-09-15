Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Tupungato

Es necesario abonar dicho canon en Tesorería que funciona en la misma dirección con atención de lunes a viernes de 7 a 13; o pagarlo en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal). Otro medio de pago es de forma virtual a través del siguiente enlace Pago de Tasa.

El siguiente paso es completar el formulario online a través de la página oficial del Municipio, haciendo clic sobre el banner específico al Curso en la página web www.tupungato.gov.ar, que los guía al Formulario de Inscripción.