La gran cita apícola del oeste argentino: Lavalle sede de la Expo Apícola 2026

Además de las exposiciones sobre la actividad apícola, se realizarán charlas acerca del valor educativo de esta práctica, el cuidado del medio ambiente y la presentación de experiencias apícolas de las diferentes escuelas agrotécnicas. También el público podrá disfrutar del patio de comidas y feria de artesanías.

Los objetivos de la exposición son promover el consumo de miel, fortalecer la educación e investigación apícola, y fomentar el cooperativismo en la región.

Concursos cata de mieles y de fotografía “La Ruta Dulce de Lavalle”

En el marco de la Expo Apícola se lanzó la convocatoria para participar del Concurso de Cata de Mieles "Dra. Mónica Wingenroth", con el objetivo de poner en valor la apicultura como actividad productiva, ambiental, y del manejo de colmenas y salas de extracción. Los ganadores se conocerán el próximo viernes 18 de septiembre.

Por otra parte, se realiza el Concurso de Fotografía “La Ruta Dulce de Lavalle: Rostros, Paisajes y Colmenas”, que es una propuesta del Consejo Asesor Apícola y el Municipio para darle importancia a la actividad apícola a través de imágenes con protagonistas, paisajes y productos.

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías inéditas, sin montajes digitales ni imágenes generadas por inteligencia artificial. Las obras deberán enviarse en formato JPG/JPEG a [email protected] hasta las 13:00 hs del lunes 7 de septiembre, acompañadas de nombre completo, DNI y teléfono de contacto.

La premiación será el sábado 19 de septiembre, durante la Expo Apícola, con una muestra de los trabajos seleccionados. Para más consultas, comunicarse a través del correo de [email protected] y por WhatsApp al 2616 22-2795.

Las actividades incluirán charlas sobre apicultura y medio ambiente.

¿Cómo llegar a los encuentros del 18 y 19 de septiembre?

El Consejo Asesor Apícola se encuentra a 32 km de la Ciudad de Mendoza, en Villa Tulumaya. El acceso por calle Yrigoyen es transitable para distintos tipos de vehículos. A continuación, se deja la ubicación y el programa de actividades que se harán.

Google maps

Cronograma

18 de septiembre

10:00 hs | Recepción y armado de stands de escuelas Técnicas de Mendoza.

11:00 hs | Presentación de experiencias apícolas.

11:00 hs | Estudiantes y docentes de escuelas secundarias.

12:00 hs | Homenaje a la Dra. Mónica Wingenroth

12:00 hs | Sr. Fernando Esteban – Espacio Apícola

12:00 hs | Presentación del Jurado de Cata de mieles – Expo Lavalle 2026

12:00 hs | Prof. Pablo Maessen

13:00 hs | Apicultura para principiantes

13:00 hs | Prof. Javier Hugo Poblet.

14:00 hs | Jóvenes Por el Clima: un ambientalismo juvenil y mendocino, Ignacio Villarroya.

15:00 hs | APITERAPIA – Menos dolor, más vida: El éxito de la apitoxina intraarticular. Dra. Noelia Magri.

16:30 hs | Exportación de Miel Argentina a Japón, Ing. Carlos Levin – Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel.

18:00 hs | Diversificación de la producción apícola – Degustación de productos, Apicultor Domingo Morales – Makes.

19:00 hs | Cierre de la Feria.

19 de septiembre