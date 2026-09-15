La gran cita apícola del oeste argentino: Lavalle sede de la Expo Apícola 2026

Lavalle será sede de la 29º edición de la Expo Apícola el viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Consejo Asesor Apícola, en calle Yrigoyen 550, Villa Tulumaya. La Expo Apícola, una de las ferias más grandes del oeste argentino.
Está organizada por el Consejo Asesor Apícola y el Municipio, y contará con la presencia de profesionales de la región, mesas de trabajo, exposiciones escolares y presentaciones de experiencias enriquecedoras del sector.
El objetivo es promover la apicultura en el departamento, el consumo de miel junto a sus derivados tanto de origen local y regional; como así también fortalecer la educación y la investigación en el área, y el aliento al cooperativismo entre apicultores y productores de la región.
Además de las exposiciones sobre la actividad apícola, se realizarán charlas acerca del valor educativo de esta práctica, el cuidado del medio ambiente y la presentación de experiencias apícolas de las diferentes escuelas agrotécnicas. También el público podrá disfrutar del patio de comidas y feria de artesanías.
Concursos cata de mieles y de fotografía “La Ruta Dulce de Lavalle”
En el marco de la Expo Apícola se lanzó la convocatoria para participar del Concurso de Cata de Mieles "Dra. Mónica Wingenroth", con el objetivo de poner en valor la apicultura como actividad productiva, ambiental, y del manejo de colmenas y salas de extracción. Los ganadores se conocerán el próximo viernes 18 de septiembre.
Por otra parte, se realiza el Concurso de Fotografía “La Ruta Dulce de Lavalle: Rostros, Paisajes y Colmenas”, que es una propuesta del Consejo Asesor Apícola y el Municipio para darle importancia a la actividad apícola a través de imágenes con protagonistas, paisajes y productos.
Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías inéditas, sin montajes digitales ni imágenes generadas por inteligencia artificial. Las obras deberán enviarse en formato JPG/JPEG a [email protected] hasta las 13:00 hs del lunes 7 de septiembre, acompañadas de nombre completo, DNI y teléfono de contacto.
La premiación será el sábado 19 de septiembre, durante la Expo Apícola, con una muestra de los trabajos seleccionados. Para más consultas, comunicarse a través del correo de [email protected] y por WhatsApp al 2616 22-2795.
¿Cómo llegar a los encuentros del 18 y 19 de septiembre?
El Consejo Asesor Apícola se encuentra a 32 km de la Ciudad de Mendoza, en Villa Tulumaya. El acceso por calle Yrigoyen es transitable para distintos tipos de vehículos. A continuación, se deja la ubicación y el programa de actividades que se harán.
Cronograma
18 de septiembre
- 10:00 hs | Recepción y armado de stands de escuelas Técnicas de Mendoza.
- 11:00 hs | Presentación de experiencias apícolas.
- 11:00 hs | Estudiantes y docentes de escuelas secundarias.
- 12:00 hs | Homenaje a la Dra. Mónica Wingenroth
- 12:00 hs | Sr. Fernando Esteban – Espacio Apícola
- 12:00 hs | Presentación del Jurado de Cata de mieles – Expo Lavalle 2026
- 12:00 hs | Prof. Pablo Maessen
- 13:00 hs | Apicultura para principiantes
- 13:00 hs | Prof. Javier Hugo Poblet.
- 14:00 hs | Jóvenes Por el Clima: un ambientalismo juvenil y mendocino, Ignacio Villarroya.
- 15:00 hs | APITERAPIA – Menos dolor, más vida: El éxito de la apitoxina intraarticular. Dra. Noelia Magri.
- 16:30 hs | Exportación de Miel Argentina a Japón, Ing. Carlos Levin – Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel.
- 18:00 hs | Diversificación de la producción apícola – Degustación de productos, Apicultor Domingo Morales – Makes.
- 19:00 hs | Cierre de la Feria.
19 de septiembre
- 9:30 hs | Georreferenciar para proteger: ordenamiento territorial y fortalecimiento sanitario apícola en Mendoza – Dirección Provincial de Ganadería, FAO y SENASA.
- 10:30 hs | Campaña para revalorizar la producción apícola y la miel Argentina a nivel local – Lic. Celia Mamani (Analista de proyectos FAO Argentina) y presentación de las mieles ganadoras Concurso Dra. Mónica Wingenroth.
- 11:00 hs | Polinización de cultivos con abejas – Ing. Edgardo Jong (Argentina).
- 12:30 hs | Una nueva perspectiva sanitaria para la apicultura argentina – Ing. Pablo Joaquín Moja (Argentina).
- 14:00 hs | Gestión Apícola: una herramienta de desarrollo apícola en el siglo XXI – Apicultor Jorge Toro (Chile).
- 15:15 hs | Manejo de colmenas con dos reinas – Tec. Apícola Pablo Maessen (Mendoza, Argentina).
- 16:15 hs | APITERAPIA Y APITOXINA: Producción, su uso para dolores articulares y autismo – Ing. Carlos Litwin (Argentina).
- 17:00 hs | Sorteo canasta de productos apícolas.
En pocas palabras
- Expo Apícola: Lavalle será sede de la 29º edición del evento los días 18 y 19 de septiembre, organizado por el Consejo Asesor Apícola y el Municipio.
- Objetivos: promover el consumo de miel, fortalecer la educación e investigación apícola, y fomentar el cooperativismo en la región.
- Actividades: incluirán concursos de cata de mieles, fotografía, charlas sobre apicultura y medio ambiente, patio de comidas y feria de artesanías.