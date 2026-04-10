Maipú consolida su curso de manipulación de alimentos en todo el departamento

Información sobre el curso de manipulación de alimentos

La propuesta formativa se desarrolla de manera sostenida a lo largo del año, con dos cursos mensuales: uno en la zona centro y otro en distintos distritos, promoviendo así un acceso equitativo en todo el territorio. Cada capacitación convoca entre 200 y 300 asistentes, lo que refleja la alta demanda e interés de la comunidad.

Curso Manipulación Alimentos Maipú 1 La propuesta formativa se desarrolla de manera sostenida a lo largo del año, con dos cursos mensuales.

El curso tiene un costo de $15.000, aunque los residentes de Maipú acceden a una bonificación del 50%, facilitando la participación de vecinos y vecinas. La inscripción se realiza de manera simple a través de la página web oficial del municipio días antes del curso.