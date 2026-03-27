El móvil veterinario continúa recorriendo los distritos de Maipú

Calendario Móvil Veterinario Maipú

Los turnos se entregan a partir de las 8 hs, por orden de llegada y hasta agotar el cupo diario. Se solicita a los vecinos asistir con sus mascotas cumpliendo las condiciones de seguridad: los perros deben concurrir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deben ser trasladados en jaulas o con algún método de contención adecuado.

Además, los animales deben asistir con 8 horas de ayuno de comida y agua para facilitar así su correcta atención. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Municipio con la salud pública y el cuidado responsable de los animales, promoviendo una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

Centro de Atención Primaria Veterinaria

A su vez, Maipú cuenta con su propio Centro de Atención Primaria Veterinaria, el cual fue inaugurado en 2025 y recibe más de 300 consultas clínicas mensuales.

El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria, además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

Móvil veterinario Maipú 2 Maipú cuenta con su propio Centro de Atención Primaria Veterinaria, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito y ofrece atención primaria.

Entre las prestaciones disponibles se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.

La dependencia brinda atención de lunes a viernes a partir de las 8. Los turnos para cirugías o consultas se otorgan por orden de llegada, mientras que para vacunación y desparasitación no es necesario contar con turno previo.