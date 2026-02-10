Cómo funciona la nueva Escuela Municipal de Idiomas en Maipú

Educación pública y con impacto real

Los cursos estarán destinados a adolescentes, jóvenes y adultos, con una organización pensada para facilitar el acceso:

Adolescentes desde los 13 años: lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas.

Jóvenes y adultos desde los 18 años: martes y jueves de 19 a 21 horas.

Los idiomas que se ofrecerán serán inglés, francés, portugués, italiano, chino y español como lengua extranjera (ELE), con cupos limitados y docentes con formación habilitante. Además, la Escuela Municipal de Idiomas contará con una plataforma virtual en donde se desarrollará parte del contenido dictado en los diferentes cursos.

La propuesta no se limita al aprendizaje tradicional del idioma, sino que incorpora una mirada aplicada, con laboratorios vinculados al turismo, la gastronomía, la hotelería, el enoturismo, la vitivinicultura, la industria y las ingenierías, sectores clave para el desarrollo productivo del departamento.

El Modelo Maipú: formación, inclusión y futuro

En línea con el Modelo Maipú, la Escuela Municipal de Idiomas fue pensada como una herramienta de inclusión educativa, cuyo único requisito es tener domicilio en el departamento. Aprender un idioma no es solo adquirir un conocimiento: es abrir puertas, ampliar horizontes y generar igualdad de oportunidades.

Los cursos tendrán una duración mínima de un año, con inicio en marzo y finalización en diciembre, y al concluir se otorgará un certificado oficial de cursado, con carga horaria acreditada.

La Escuela Municipal de Idiomas se suma a una política sostenida que entiende que el crecimiento de Maipú se construye invirtiendo en educación, capacitación y futuro. Es una apuesta concreta para que más vecinos y vecinas puedan formarse, mejorar sus oportunidades laborales y ser parte de un departamento que dialoga con el mundo desde su propia identidad.

Para más información, comunicarse a cuenta de Instagram @dr.manuelbelgranoemi.