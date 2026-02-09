Robaron herramientas, las pusieron a la venta y fueron detenidos

herramientas robadas1 Las herramientas robadas fueron recuperadas. Foto: Ministerio de Seguridad

Robo en Maipú y tres detenidos

En una casa de las inmediaciones de Espejo y Spano, Lunlunta, Maipú fue el robo de herramientas y otros elementos.

El morado de la vivienda asaltada deunció que al llegar se encontró con el cerco perimetral dañado y el faltante de numerosas herramientas laborales.

Algunos de los efectos robados fueron una una escalera plegable de aluminio color gris de aproximadamente tres metros de largo, tres palas de metal con mango de madera, un pico de metal con mango de madera, una amoladora marca " Bosch", color verde y gris, y una mezcladora marca "K.L.D", color azul.

Momentos después y tras averiguaciones practicadas, personal de UCAR (Unidad Ciclística de Acción Rápida) Maipú, logró establecer la identidad de los presuntos autores, ya que estarían ofreciendo a la venta los elementos sustraídos.

Como consecuencia, y teniendo en cuenta las características, en calle Espejo y las vías férreas los efectivos lograron dar con dos de los sujetos, quienes al notar la presencia policial emprendieron la fuga y se introdujeron en un asentamiento por lo que la Policía los perdió de vista.

Pero minutos después, y contando con la colaboración de otras movilidades se logró la aprehensión de los menores, quienes aportaron la identidad del cómplice mayor de edad

Los uniformados llegaron hasta la vivienda y aprehendieron al tercer autor. Fueron todos trasladados a sede judicial.

Además, en calle Cuadro Estación y las vías férreas, se encontraron los elementos sustraídos, escondidos entre unos matorrales. Fueron restituidos por directivas de la oficina fiscal al denunciante.