Alfredo Berti justificó el triunfo del líder Independiente Rivadavia: "Golpeamos en los momentos justos"

"Fue un partido duro, había que tener paciencia, estar bien parados, bien ordenados y aprovechar las ocasiones que íbamos a tener, estamos satisfechos, contentos por el andar del equipo y sabiendo que esto recién comienza, que esto nos motiva, nos da felicidad y el deseo es seguir progresando", dijo Berti.

alfredo-berti-independiente-rivadavia1 Alfredo Berti está feliz por el buen momento de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Vimos los partidos anteriores, no armaron una línea de cinco, pero bueno nosotros con el correr de los días imaginábamos que algo podía pasar, la verdad que fue un partido donde hubo tres centrales marcando a dos delanteros en los dos equipos, con mucha tarea en el medio de la cancha y por los costados, fue un partido muy táctico, muy cortado y donde los dos equipos nos jugábamos cosas importantes", amplió su concepto.