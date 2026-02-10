Alfredo Berti justificó el triunfo del líder Independiente Rivadavia: "Golpeamos en los momentos justos"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, resaltó el triunfo por 1 a 0 de este lunes sobre Estudiantes de Río Cuarto, de visitante, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
"Fue un partido duro, había que tener paciencia, estar bien parados, bien ordenados y aprovechar las ocasiones que íbamos a tener, estamos satisfechos, contentos por el andar del equipo y sabiendo que esto recién comienza, que esto nos motiva, nos da felicidad y el deseo es seguir progresando", dijo Berti.
"Vimos los partidos anteriores, no armaron una línea de cinco, pero bueno nosotros con el correr de los días imaginábamos que algo podía pasar, la verdad que fue un partido donde hubo tres centrales marcando a dos delanteros en los dos equipos, con mucha tarea en el medio de la cancha y por los costados, fue un partido muy táctico, muy cortado y donde los dos equipos nos jugábamos cosas importantes", amplió su concepto.
"Sabíamos la necesidad que tenía Estudiantes, que el fútbol argentino es muy parejo y que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, esa es la realidad. Este equipo le sacó un empate acá a Argentinos Juniors, el otro día creo que no mereció perder con Banfield y sabíamos que iba a ser un partido duro con el apoyo de su gente. Pudimos ganarle, tuvimos tranquilidad y golpeamos en los momentos justos", destacó.
"En los dos tiempos tuvimos chances para hacer un gol, en el segundo tiempo tuvimos el control del juego hasta el gol, tuvimos la posesión de la pelota, tratamos de ser contundentes y después entró (Whanchope) Ábila, es un jugador de jerarquía, tiene oficio y la verdad que lo controlamos bien en la zona defensiva", cerró.