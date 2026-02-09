Inicio Policiales Megaoperativo
Robo de bicicletas

Megaoperativo con 9 sospechosos detenidos en los barrios Olivares y Flores por diferentes delitos

La Policía realizó un megaoperativo en los barrios aledaños a la UNCuyo por el robo de bicicletas. La ministra Mercedes Rus dijo que hubo 9 detenidos

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El resultado del megaoperativo fue positivo para el Ministerio de Seguridad con 9 detenidos.

El resultado del megaoperativo fue positivo para el Ministerio de Seguridad con 9 detenidos.

Foto: Ministerio de Seguridad

Un megaoperativo fue realizado en la mañana de este lunes en los barrios aledaños a la UNCuyo, donde en las últimas semanas hubo violentos robos a ciclistas. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que hay 9 detenidos y aseguró que el objetivo es buscar a los delincuentes en los lugares donde molestan a los vecinos de bien.

Los allanamientos fueron en los barrios Olivares y Flores, luego de varios robos violentos en las inmediaciones. Mecedes Rus indicó: "Fuimos a buscar a los delincuentes a los lugares donde operaban y generaban inseguridad a los vecinos".

megaoperativo detenidos policia mercedes rus
El megaoperativo en los barrios aledaños a la UNCuyo terminó con 9 detenidos.

El megaoperativo en los barrios aledaños a la UNCuyo terminó con 9 detenidos.

La ministra estuvo a cargo del megaoperativo que comenzó en la madrugada de este lunes. "Encontramos en estos allanamientos motores de vehículos robados, 6 bicicletas, de las cuales 2 son de alta gama y están relacionadas con robos a ciclistas".

Otros secuestros en el megaoperativo en Capital de Mendoza

Además de autopartes y las bicicletas robadas, también secuestraron 3 armas de fuego "que serían alquiladas y utilizadas para cometer delitos graves", por lo que también avanza una investigación para determinar en qué hechos se usaron esas armas.

megaoperativo detenidos policia mercedes rus 4
En el megaoperativo la Policía secuestró armas de fuego, celulares, drogas, autopartes y bicicletas robadas.

En el megaoperativo la Policía secuestró armas de fuego, celulares, drogas, autopartes y bicicletas robadas.

La ministra Rus también señaló que encontraron drogas en los diferentes allanamientos que hicieron en los barrios Flores y Olivares.

El resultado de este megaoperativo fue para el Ministerio de Seguridad positivo, especialmente por el recupero de los elementos y los 9 sospechosos detenidos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar