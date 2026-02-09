Un megaoperativo fue realizado en la mañana de este lunes en los barrios aledaños a la UNCuyo, donde en las últimas semanas hubo violentos robos a ciclistas. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que hay 9 detenidos y aseguró que el objetivo es buscar a los delincuentes en los lugares donde molestan a los vecinos de bien.
Megaoperativo con 9 sospechosos detenidos en los barrios Olivares y Flores por diferentes delitos
Los allanamientos fueron en los barrios Olivares y Flores, luego de varios robos violentos en las inmediaciones. Mecedes Rus indicó: "Fuimos a buscar a los delincuentes a los lugares donde operaban y generaban inseguridad a los vecinos".
La ministra estuvo a cargo del megaoperativo que comenzó en la madrugada de este lunes. "Encontramos en estos allanamientos motores de vehículos robados, 6 bicicletas, de las cuales 2 son de alta gama y están relacionadas con robos a ciclistas".
Otros secuestros en el megaoperativo en Capital de Mendoza
Además de autopartes y las bicicletas robadas, también secuestraron 3 armas de fuego "que serían alquiladas y utilizadas para cometer delitos graves", por lo que también avanza una investigación para determinar en qué hechos se usaron esas armas.
La ministra Rus también señaló que encontraron drogas en los diferentes allanamientos que hicieron en los barrios Flores y Olivares.
El resultado de este megaoperativo fue para el Ministerio de Seguridad positivo, especialmente por el recupero de los elementos y los 9 sospechosos detenidos.