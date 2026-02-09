Megaoperativo con 9 sospechosos detenidos en los barrios Olivares y Flores por diferentes delitos

Los allanamientos fueron en los barrios Olivares y Flores, luego de varios robos violentos en las inmediaciones. Mecedes Rus indicó: "Fuimos a buscar a los delincuentes a los lugares donde operaban y generaban inseguridad a los vecinos".

megaoperativo detenidos policia mercedes rus El megaoperativo en los barrios aledaños a la UNCuyo terminó con 9 detenidos. Foto: Ministerio de Seguridad

La ministra estuvo a cargo del megaoperativo que comenzó en la madrugada de este lunes. "Encontramos en estos allanamientos motores de vehículos robados, 6 bicicletas, de las cuales 2 son de alta gama y están relacionadas con robos a ciclistas".