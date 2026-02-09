Una violenta pelea quedó registrada en un video en la madrugada de este domingo en Mar del Plata, más precisamente en la localidad de Batán, cuando un hombre de 30 años murió tras un enfrentamiento a la salida de un boliche.
Video de la pelea trágica a la salida del boliche: imágenes de la letal patada en la cabeza
Una persona murió a raíz de los golpes recibidos, según se ve en un video, a la salida de un boliche
La pelea con saldo trágico e sorprendente, se registró sobre la Colectora y la calle 132 de Batán, donde, según los primeros reportes, se habría originado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.
En la pelea a la salida del boliche que terminó de la peor manera y quedó filmada en un video, el hombre quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso.
Video: el momento del ataque a la salida del boliche
La respuesta policial tras la pelea en el boliche fue inmediata, lo que posibilitó la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio.
Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.
Testigos aseguraron que la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa.
El episodio quedó registrado en video y bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho y continuar con la investigación.
Además, llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la pelea.
Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante el ataque en el boliche o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.