Video de la pelea trágica a la salida del boliche: imágenes de la letal patada en la cabeza

Video: el momento del ataque a la salida del boliche

Mar del Plata en su momento más crítico



Lo mataron a golpes a la salida de un boliche en Batán@munimardelplata pic.twitter.com/hdSApd5DmR — SM Noticias (@SMnoticias) February 8, 2026

La respuesta policial tras la pelea en el boliche fue inmediata, lo que posibilitó la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio.

Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.

Testigos aseguraron que la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa.

El episodio quedó registrado en video y bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho y continuar con la investigación.

Además, llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la pelea.

Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante el ataque en el boliche o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.