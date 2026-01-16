Detuvieron a 4 hombres que cometieron un robo en el barrio Procrear de Maipú

Con esa información, los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona y, minutos después, lograron interceptar a 4 hombres en la Triple Frontera de Maipú, donde ya se han cometidos otros delitos.

Los sospechosos, de 38, 36, 35 y 25 años, se desplazaban con el horno eléctrico que había sido denunciado como robado. De hecho, no pudieron explicar la procedencia del artefacto ni acreditar su tenencia legítima.

Ante la flagrancia del delito y la identificación testimonial, los 4 individuos fueron aprehendidos y trasladados a la Subcomisaría Lorenz junto con el horno recuperado. Posteriormente, quedaron alojados en la Comisaría 10ª, a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que está a cargo de la investigación del robo.