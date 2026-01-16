Cuatro hombres fueron detenidos en Maipú este viernes a la siesta luego de ser sorprendidos en posesión de un horno eléctrico. De inmediato, los policías se dieron cuenta que acababan de protagonizar un robo en una vivienda del barrio Procrear tras ser alertados por un llamado a la línea de emergencias.
Detuvieron a 4 hombres que cometieron un robo en el barrio Procrear de Maipú
Los 4 sujetos cometieron el robo de un horno eléctrico en el barrio Procrear de Maipú. Con los datos que aportó la víctima fueron capturados
El hecho ocurrió cerca de las 15.10, cuando la víctima, una mujer de 38 años, denunció al 911 que le habían sustraído un horno eléctrico que se encontraba en el patio delantero de su domicilio, ubicado en el interior del barrio Procrear.
El robo en el Procrear de Maipú
Personal de la Subcomisaría Lorenz y de la Unidad de Acción Rápida de la Policía acudieron al lugar y entrevistaron a la denunciante, quien brindó descripciones de los presuntos autores y una posible dirección de fuga.
Con esa información, los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona y, minutos después, lograron interceptar a 4 hombres en la Triple Frontera de Maipú, donde ya se han cometidos otros delitos.
Los sospechosos, de 38, 36, 35 y 25 años, se desplazaban con el horno eléctrico que había sido denunciado como robado. De hecho, no pudieron explicar la procedencia del artefacto ni acreditar su tenencia legítima.
Ante la flagrancia del delito y la identificación testimonial, los 4 individuos fueron aprehendidos y trasladados a la Subcomisaría Lorenz junto con el horno recuperado. Posteriormente, quedaron alojados en la Comisaría 10ª, a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que está a cargo de la investigación del robo.