Un fatal accidente ocurrió este jueves por la mañana en una zona rural de Maipú. La víctima, identificada como Pablo Flores (68), perdió la vida en el acto tras desbarrancar con el tractor que conducía en una propiedad de calle Lamadrid Norte.
Tragedia en Maipú: un hombre murió aplastado luego de caer a un barranco con su tractor
El tractor volcó en el accidente y terminó sobre el conductor de 68 años en una propiedad rural de Maipú
El hecho se registró minutos después de las 11. Un llamado de alerta a la línea de emergencias 911 informó que, en una finca denominada "Granja", ubicada a la altura del 5.000 de la calle Lamadrid Norte, un trabajador había sufrido un grave accidente mientras operaba maquinaria pesada.
Según los primeros reportes policiales, Flores se encontraba al mando de un tractor marca Fiat 400 cuando, por razones que aún se intentan establecer, la unidad perdió estabilidad y cayó por un barranco. El vehículo terminó volcando y aplastó al conductor, quien quedó atrapado debajo de la pesada estructura.
Operativo en el lugar tras el grave accidente
Al lugar se desplazó de inmediato personal de la Subcomisaría Lara, que constató la gravedad del cuadro.
Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los médicos solo pudieron confirmar el deceso de Flores debido a las severas lesiones sufridas por el aplastamiento.
Investigación en marcha
Por orden de la Oficina Fiscal interviniente, se dispuso el trabajo de Policía Científica en el predio para realizar los peritajes correspondientes y determinar la mecánica del vuelco.
El caso del siniestro en Maipú ha sido caratulado, inicialmente, como actuaciones por averiguación de muerte.