Tragedia en Maipú: un hombre murió aplastado luego de caer a un barranco con su tractor

Ambulancia SEC Guaymallén.jpg

Operativo en el lugar tras el grave accidente

Al lugar se desplazó de inmediato personal de la Subcomisaría Lara, que constató la gravedad del cuadro.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los médicos solo pudieron confirmar el deceso de Flores debido a las severas lesiones sufridas por el aplastamiento.

Investigación en marcha

Por orden de la Oficina Fiscal interviniente, se dispuso el trabajo de Policía Científica en el predio para realizar los peritajes correspondientes y determinar la mecánica del vuelco.

El caso del siniestro en Maipú ha sido caratulado, inicialmente, como actuaciones por averiguación de muerte.