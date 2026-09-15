El truco para alargar la vida de tus cuchillas de afeitar y ahorrar dinero

Cuando te quede en el placard ese jean que ya no usas, no te gusta o no te queda, no lo tires porque podría salvarte cuando necesites afilar algo. En este caso, es fundamental en este truco.

Primero seca bien la hoja de afeitar que haya perdido filo, ya que las hojas mojadas no se pueden afilar tan bien y poné el jean sobre una superficie plana, como una tabla de planchar o la mesa del comedor.

El truco para alargar la vida de las cuchillas.

Ahora desliza suavemente la cuchilla sobre la tela de 15 a 20 veces. Tené en cuenta que la cuchilla debe moverse siempre en dirección opuesta a la de afeitado para que el truco sea efectivo.

Cómo evitar que las hojas de las cuchillas se desafilen

También existen algunos trucos para evitar que las cuchillas se desafilen rápidamente o que te causen problemas en la piel: