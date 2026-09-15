El truco para alargar la vida de tus cuchillas de afeitar y ahorrar dinero

Si al depilarte notas que te cortas la piel con frecuencia o queda mucho pelo después del afeitado, es una señal para cambiar la cuchilla de la máquina. Pero como esta opción no es muy accesible para el bolsillo, lo mejor es alargar su vida útil con este truco.
Del mismo uso, las cuchillas de afeitar empiezan a perder el filo, el afeitado puede volverse incómodo y hasta doloroso. Pueden producirse irritaciones e incluso heridas. Además, el resultado no sería lo que la persona busca. Sin embargo, antes de tirar las hojas o directamente la máquina de afeitar, puedes intentar afilarla.
Alarga la vida de tus cuchillas de afeitar y ahorra dinero con este truco
Para poner en práctica este truco, necesitas un elemento que casi todo el mundo tiene en su casa y que te permitirá afilar las hojas de afeitar rápidamente y fácilmente: un jean viejo.
Cuando te quede en el placard ese jean que ya no usas, no te gusta o no te queda, no lo tires porque podría salvarte cuando necesites afilar algo. En este caso, es fundamental en este truco.
Primero seca bien la hoja de afeitar que haya perdido filo, ya que las hojas mojadas no se pueden afilar tan bien y poné el jean sobre una superficie plana, como una tabla de planchar o la mesa del comedor.
Ahora desliza suavemente la cuchilla sobre la tela de 15 a 20 veces. Tené en cuenta que la cuchilla debe moverse siempre en dirección opuesta a la de afeitado para que el truco sea efectivo.
Cómo evitar que las hojas de las cuchillas se desafilen
También existen algunos trucos para evitar que las cuchillas se desafilen rápidamente o que te causen problemas en la piel:
- Desinfectar las hojas de afeitar periódicamente.
- Limpia y seca las cuchillas para que no pierdan filo rápidamente.
- Utilizar un cepillo de dientes viejo para eliminar restos de jabón.
- Nunca dejes la máquina de afeitar en la ducha porque se forma óxido.
En pocas palabras
- Afeitadoras: mantener sus cuchillas es clave para evitar depilación deficiente y ahorrar dinero.
- Truco de afilado: usa un jean viejo deslizando la cuchilla en dirección opuesta al afeitado.
- Prevención: desinfecta, limpia, seca y guarda las cuchillas lejos de la ducha para evitar óxido y pérdida de filo.