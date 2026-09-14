Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Fecha FIFA

La Selección argentina jugaría tres amistosos en el país tras el retiro de Lionel Messi

A falta de confirmación oficial, se supo que la Scaloneta tendrá acción en el país luego del subcampeonato mundialista. Las posibles fechas y rivales

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La Selección argentina jugaría tres amistosos en nuestro país. 

La Selección argentina jugaría tres amistosos en nuestro país. 

La Selección argentina se prepara para dar inicio a un nuevo capítulo en su historia, nada más y nada menos con la ausencia de Lionel Messi. A falta de confirmación oficial, el sitio deportivo Olé confirmó que la Scaloneta podría jugar tres partidos en la próxima fecha FIFA que se viene.

El objetivo principal del cuerpo técnico es, con estos amistosos, afianzar el recambio generacional y probar variantes tácticas de cara a los próximos partidos.

Los primeros sin el diez: la Selección argentina jugaría tres partidos amistosos en el país.

Los primeros sin el diez: la Selección argentina jugaría tres partidos amistosos en el país.

La Selección argentina jugaría tres amistosos en el país

Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún ultima detalles sobre la venta de entradas y la logística, la planificación deportiva para la Selección argentina estaría avanzada.

En concreto, serían tres amistosos en nuestro país: el miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en Córdoba; el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, como es costumbre, en el Monumental.

Uno de los amistosos de la Scaloneta sería en Córdoba.

Uno de los amistosos de la Scaloneta sería en Córdoba.

La ventana de la fecha FIFA brindará el marco ideal para disputar tres amistos. Estos encuentros servirán tanto para celebrar los títulos obtenidos en los últimos años como para medir el rendimiento de futbolistas que buscan consolidarse en la era post Messi.

Ante la ausencia de Messi: los candidatos a usar el 10

Más allá de la expectativa que genera el rendimiento colectivo de la Selección argentina, todas las miradas están puestas en el vacío que deja Lionel Messi. Tras concretar su retiro, el astro rosarino dejó un legado imborrable y la incógnita sobre quien usará la camiseta número 10.

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos está Thiago Almada, quien ya tuvo la posibilidad de utilizar la 10 de la Selección en ausencia de Messi durante las eliminatorias.

Franco Mastantuono es otro de los nombres que aparece en la consideración. El exRiver también tuvo la oportunidad de vestir la 10 de la Selección en una ocasión frente a Ecuador como visitante, en la última fecha de la mencionada competencia.

Nico Paz, candidato a llevar la diez de la Selección argentina.

Nico Paz, candidato a llevar la diez de la Selección argentina.

Otro de los nombres que aparece en la discusión es Nicolás Paz. Es considerado una de las principales piezas del recambio, por sus características ofensivas y capacidad para asociarse.

También se mencionan Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso. Sin embargo, los tres están muy identificados con otros números dentro de la Selección y, además, tienen una relación de muchos años de cercanía y compañerismo con Messi.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas