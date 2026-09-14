Lamine Yamal se postuló como candidato al Balón de Oro y se comparó con Messi, Maradona y Pelé

Además, puso en valor lo que ha ganado a tan baja edad: "Yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto", y se comparó con Pelé: "Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no".
"Entonces, la gente yo creo que tiene su pensamiento que porque ha ganado a lo mejor en algún momento, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol", concluyó Lamine Yamal.
Lamine Yamal no tuvo un gran Mundial.
El delantero tiene 8 títulos oficiales:
- Barcelona:
- La Liga de España: 3 (2022-23, 2024-25, 2025-26).
- Supercopa de España: 2 (2024-25, 2025-26).
- Copa del Rey: 1 (2024-25).
- Selección de España:
- Eurocopa de la UEFA: 1 (2024).
- Copa del Mundo 2026: 1 (2026).
Lamine Yamal salió campeón del mundo con 19 años.
Todos los nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)