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Entre los grandes

Lamine Yamal se postuló como candidato al Balón de Oro y se comparó con Messi, Maradona y Pelé

Con tan solo 19 años Lamine Yamal ya cosechó títulos con Barcelona y con la selección de España por lo que su Balón de Oro está latente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lamine Yamal quiere su primer Balón de Oro.

Lamine Yamal quiere su primer Balón de Oro.

Se dio a conocer la lista de los 30 nominados al Balón de Oro y, entre ellos, destaca Lamine Yamal. Con tan solo 19 años, el delantero español ya es campeón de Europa y del mundo con su selección, además de erigirse como una de las figuras principales del Barcelona.

En la previa de la premiación, que se entregará el lunes 26 de octubre, el español volvió a referirse a un cetro que quiere ganar y, considera, en 2026 puede ser su primera vez.

Lamine Yamal va por su primer Bal&oacute;n de Oro.

Lamine Yamal va por su primer Balón de Oro.

Lamine Yamal se postuló como candidato al Balón de Oro

En diálogo con Movistar Plus Deportes el número 10 del Barcelona, reflexionó: "Han habido grandes estrellas en el fútbol… jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo), como Diego (Maradona), que yo no lo he podido ver".

Además, puso en valor lo que ha ganado a tan baja edad: "Yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto", y se comparó con Pelé: "Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no".

"Entonces, la gente yo creo que tiene su pensamiento que porque ha ganado a lo mejor en algún momento, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol", concluyó Lamine Yamal.

Lamine Yamal no tuvo un gran Mundial.

Lamine Yamal no tuvo un gran Mundial.

El delantero tiene 8 títulos oficiales:

  • Barcelona:
    • La Liga de España: 3 (2022-23, 2024-25, 2025-26).
    • Supercopa de España: 2 (2024-25, 2025-26).
    • Copa del Rey: 1 (2024-25).
  • Selección de España:
    • Eurocopa de la UEFA: 1 (2024).
    • Copa del Mundo 2026: 1 (2026).
Lamine Yamal sali&oacute; campe&oacute;n del mundo con 19 a&ntilde;os.

Lamine Yamal salió campeón del mundo con 19 años.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España/Barcelona)
  • Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
  • Marquinhos (Brasil/PSG)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
  • William Pacho (Ecuador/PSG)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
  • Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
  • Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • William Saliba (Francia/Arsenal)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

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