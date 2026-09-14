Racing al rojo vivo: una nueva derrota ante Huracán y la furia de Vojvoda en conferencia de prensa

En este marco, Juan Pablo Vojvoda habló en conferencia de prensa tras una nueva derrota ante Huracán de Parque Patricios y manifestó su angustia por no poder torcer la situación que perjudica a Racing en lo deportivo.

Racing cayó ante Huracán de Parque Patricios y sumó su tercera derrota consecutiva.

"Es un momento difícil para club, para mí, para los jugadores. Lo que se puede hacer es seguir intentando, seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos. Yo no veo un equipo que esté entregado, que esté desparramado en el campo de juego o que no tenga una idea ni sepa jugar. No lo veo ni en el primero ni segundo tiempo. Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos", comenzó dicendo el DT.

Sin embargo, al ser consultado sobre su continuidad al frente del equipo, Vojvoda expresó su bronca para con la prensa luego de constantes cuestionamientos en los últimos días sobre su desempeño en el cargo. "Si todos dicen 'andate, andate, andate", 'que descomprimís', que 'andate que no servís', yo no me siento que no sirvo. Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva. Eso es lo que siento. Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores. ¿Qué querés, que te diga otra cosa? Es lo que siento", esgrimió visiblemente molesto.

"Es una situación difícil y hay que juntarse entre todos para parar esta situación", remarcó el entrenador de Racing en pos de unir a los hinchas con los jugadores y cuerpo técnico para salir adelante. "Ganar un partido va a descomprimir. Y después seguiremos trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo", sentenció.

El próximo partido de la Academia será el viernes, a las 21.15 en el Cilindro, ante Sarmiento de Junín por la fecha 10 del Torneo Clausura. Racing buscará rápidamente pasar página y prepararse para lo que viene, donde en el horizonte tiene a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina.