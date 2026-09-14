Argentina registró la cifra más alta de suicidios con fuerte aumento en adolescentes

La situación también tiene un correlato en Mendoza. Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026 se registraron 523 intentos de suicidio en la Provincia, frente a 499 durante el mismo período de 2024 y 440 en 2025. Los datos corresponden al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Récord de suicidios y el fuerte impacto en los jóvenes

Los datos nacionales muestran que el problema tiene una incidencia especialmente significativa entre adolescentes y jóvenes. Según el informe de Noticias Argentinas, la conducta suicida se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años. Además, el 78,6% de los fallecimientos por esta causa corresponde a varones.

Los especialistas remarcan que no existe una única explicación para el crecimiento. La situación económica, los conflictos familiares y vinculares, el aislamiento, los consumos problemáticos, las experiencias de violencia y las dificultades relacionadas con la salud mental pueden intervenir como factores de riesgo, aunque no deben ser considerados causas directas.

La escucha sin juicios ayuda a detectar situaciones de crisis y facilita el acceso a la asistencia profesional.

María Fernanda Azcoitia, psicóloga y presidenta del Centro de Asistencia al Suicida (CAS), señaló que los llamados a la organización aumentaron de manera considerable durante los últimos ocho o 10 años, con un fuerte salto durante la pandemia que se mantiene actualmente.

La especialista vinculó la situación de los jóvenes con la falta de expectativas sobre el futuro y con distintas formas de consumo problemático, además de señalar el impacto de la ansiedad y la depresión. También destacó las dificultades de un sistema sanitario que enfrenta una demanda creciente y la necesidad de mejorar la educación emocional junto con la detección temprana del sufrimiento.

La situación de los suicidios en Mendoza y el país

En Mendoza, los 523 casos registrados hasta el 15 de julio representan una suba frente a los 440 del mismo período de 2025. La comparación debe hacerse sobre períodos equivalentes y no con el total anual, ya que los datos de 2026 corresponden a los primeros meses del año.

El escenario mendocino muestra una evolución preocupante en los indicadores de suicidios consumados. Los datos difundidos por medios locales, a partir de registros sanitarios, señalan que la tasa pasó de 8,1 casos cada 100.000 habitantes en 2023 a 11,7 en 2024. El cierre estadístico de 2025 se encontraba todavía en proceso de consolidación.

Los registros nacionales sobre casos de suicidio sin resultado mortal muestran una aceleración durante 2026. En las primeras 25 semanas del año se notificaron 6.070 conductas autolesivas, frente a una mediana de 3.557 casos para el mismo período de los cuatro años anteriores. El incremento informado es del 70,65%.

Desde el área de Salud Mental advirtieron sobre la presencia de estas manifestaciones en edades cada vez más tempranas, con una concentración de casos de violencia autoinfligida y crisis severas entre adolescentes.

Prevención de suicidios y debate de los especialistas

Desde el Ministerio de Salud de la Nación remarcaron que el fenómeno es complejo y multicausal. La cartera sanitaria nacional señaló que no existe una explicación única y planteó como prioridades la detección temprana de situaciones de riesgo, además de la atención y el seguimiento de las personas que atraviesan un momento crítico.

La normativa argentina establece que los episodios de autolesión son eventos de notificación obligatoria desde 2023. Según el Ministerio de Salud, contar con registros más sistemáticos permite conocer la magnitud del problema, detectar dónde se concentra el riesgo y orientar los recursos de prevención del suicidio.

Para Azcoitia, una de las claves está en prestar atención a cambios significativos en la conducta y generar espacios donde las personas puedan expresar lo que les sucede. La presidenta del CAS destacó que la escucha sin juicios ayuda a detectar situaciones de crisis y facilita el acceso a la asistencia profesional.

El debate sobre el aumento de casos llegó al Congreso. Según el relevamiento de Noticias Argentinas, durante 2026 se presentaron 23 proyectos vinculados con la problemática, entre ellos pedidos de informes, iniciativas para modificar la legislación vigente y propuestas para declarar una emergencia nacional.

En la Argentina funciona la línea nacional 0800-999-0091, gratuita y de atención permanente, para orientación y apoyo ante urgencias. Ante una situación de riesgo inmediato se recomienda acudir a una guardia hospitalaria o comunicarse con el servicio de emergencias. La evolución de las estadísticas vuelve a poner el foco en la prevención y en la capacidad de la atención sanitaria para acompañar a las personas antes de que se transformen en una urgencia.