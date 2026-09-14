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La Selección de Ecuador le dio la bienvenida a Marcelo Gallardo como nuevo DT: "Que la gente crea"

Marcelo Gallardo fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección de Ecuador presentó a Marcelo Gallardo como el nuevo entrenador.

La Selección de Ecuador presentó a Marcelo Gallardo como el nuevo entrenador.

La Selección de Ecuador le dio la bienvenida a Marcelo Gallardo como entrenador. Luego de unos días, en los que trascendió el acuerdo entre el Muñeco y la Tri, el anuncio se hizo oficial y el ex DT de River será el encargado de conducir al combinado ecuatoriano rumbo al Mundial 2030, con la Copa América 2028 de por medio.

Marcelo Gallardo ante un nuevo desafío en la Selección de Ecuador

"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos", escribieron desde la cuenta oficial de la Selección de Ecuador. "Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", agregaron haciendo alusión a la icónica frase que dijo alguna vez Marcelo Gallardo cuando era entrenador de River.

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial la contratación del Muñeco a días de su debut al frente de la Tri, en la ventana FIFA de septiembre. Allí, la Selección de Ecuador realizará una gira por Asia donde enfrentará a Corea del Sur en Suwon (el jueves 24), y luego disputará un cuadrangular en Japón donde se medirá ante Yokohama (1 de ocubre) y ante Panamá o Nueva Zelanda -según el resultado anterior- (5 de octubre).

Será la primera experiencia de Marcelo Gallardo al frente de un seleccionado. Desde que empezó su carrera como DT en Nacional en Uruguay, luego con su paso exitosísimo por River y la experiencia en el Al-Ittihad, el Muñeco nunca había tenido la oportunidad de formar parte de un proceso de configuración de un combinado nacional.

Actualmente, está ante la chance de seguir escribiendo la historia de la Selección de Ecuador como lo hicieron en su momento los también argentinos Gustavo Alfaro (en Qatar 2022) y Sebastián Beccacece (en el Mundial 2026).

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