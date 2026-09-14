La Selección de Ecuador le dio la bienvenida a Marcelo Gallardo como nuevo DT: "Que la gente crea"

La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial la contratación del Muñeco a días de su debut al frente de la Tri, en la ventana FIFA de septiembre. Allí, la Selección de Ecuador realizará una gira por Asia donde enfrentará a Corea del Sur en Suwon (el jueves 24), y luego disputará un cuadrangular en Japón donde se medirá ante Yokohama (1 de ocubre) y ante Panamá o Nueva Zelanda -según el resultado anterior- (5 de octubre).

Será la primera experiencia de Marcelo Gallardo al frente de un seleccionado. Desde que empezó su carrera como DT en Nacional en Uruguay, luego con su paso exitosísimo por River y la experiencia en el Al-Ittihad, el Muñeco nunca había tenido la oportunidad de formar parte de un proceso de configuración de un combinado nacional.

Actualmente, está ante la chance de seguir escribiendo la historia de la Selección de Ecuador como lo hicieron en su momento los también argentinos Gustavo Alfaro (en Qatar 2022) y Sebastián Beccacece (en el Mundial 2026).