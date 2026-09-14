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El cronograma y la lista de la Selección argentina de vóley para el Sudamericano 2026 en Río

La Selección argentina de vóley disputará el Sudamericano en Río de Janeiro del 15 al 20 de septiembre

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina de vóley disputará el Sudamericano en Río de Janeiro. 

La Selección argentina de vóley disputará el Sudamericano en Río de Janeiro. 

La Selección argentina de vóley está lista para comenzar el Sudamericano 2026 a disputarse en Río de Janeiro del 15 al 20 de septiembre. Son 14 los jugadores convocados por el entrenador Horacio Dileo.

El certamen opera como clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y al Mundial 2027 en Polonia.

La Selección argentina de vóley debuta en el Sudamericano en Río

El combinado nacional, que defiende el título obtenido en 2023, debutará ante Venezuela este martes 15 de septiembre, a las 14. Luego se medirá ante Colombia el miércoles, ante Chile el jueves y frente a Bolivia el sábado, todos a las 14 horas de Argentina. Finalmente, el domingo cerrará la continuidad ante Brasil, desde las 10 horas.

El mendocino Agust&iacute;n Loser disputar&aacute; el Sudamericano con la Selecci&oacute;n argentina de v&oacute;ley.

El mendocino Agustín Loser disputará el Sudamericano con la Selección argentina de vóley.

En su preparación, la Selección argentina de vóley en el Cenard y en Zárate. Además, luego de poner clasificar al Final 8 de la VNL, los dirigidos por Horacio Dileo disputaron una serie amistosa ante Japón B en San Juan, en la que se quedaron con dos triunfos en ambas presentaciones.

De no conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos 2028, habrá dos chances más para la Selección argentina. La primera es en la Copa del Mundo del 2027 que entregará tres lugares a los seleccionados mejores clasificados que no hayan conseguido el pase a través sus torneos continentales. Además, habrá otras tres plazas por ranking mundial donde el combinado nacional tendrá que mejorar su rendimiento en la VNL para subir del puesto 14 actual.

Los convocados al Sudamericano de vóley

  • Luciano De Cecco
  • Jan Martínez
  • Martín Ramos
  • Franco Massimino
  • Matías Sánchez
  • Manuel Armoa
  • Pablo Kukartsev
  • Fausto Díaz
  • Germán Gómez
  • Agustín Loser
  • Luciano Vicentín
  • Joaquín Gallego
  • Luciano Palonsky
  • Nicolás Zerba

Fixture de la Selección argentina en el Sudamericano 2026

15/9, 14 - Argentina vs. Venezuela

16/9, 14 - Argentina vs. Colombia

17/9, 14 - Argentina vs. Chile

19/9, 14 - Argentina vs. Bolivia

20/9, 10 - Argentina vs. Brasil

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