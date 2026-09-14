El cronograma y la lista de la Selección argentina de vóley para el Sudamericano 2026 en Río

El mendocino Agustín Loser disputará el Sudamericano con la Selección argentina de vóley.

En su preparación, la Selección argentina de vóley en el Cenard y en Zárate. Además, luego de poner clasificar al Final 8 de la VNL, los dirigidos por Horacio Dileo disputaron una serie amistosa ante Japón B en San Juan, en la que se quedaron con dos triunfos en ambas presentaciones.

De no conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos 2028, habrá dos chances más para la Selección argentina. La primera es en la Copa del Mundo del 2027 que entregará tres lugares a los seleccionados mejores clasificados que no hayan conseguido el pase a través sus torneos continentales. Además, habrá otras tres plazas por ranking mundial donde el combinado nacional tendrá que mejorar su rendimiento en la VNL para subir del puesto 14 actual.

Los convocados al Sudamericano de vóley

Luciano De Cecco

Jan Martínez

Martín Ramos

Franco Massimino

Matías Sánchez

Manuel Armoa

Pablo Kukartsev

Fausto Díaz

Germán Gómez

Agustín Loser

Luciano Vicentín

Joaquín Gallego

Luciano Palonsky

Nicolás Zerba

Fixture de la Selección argentina en el Sudamericano 2026

15/9, 14 - Argentina vs. Venezuela

16/9, 14 - Argentina vs. Colombia

17/9, 14 - Argentina vs. Chile

19/9, 14 - Argentina vs. Bolivia

20/9, 10 - Argentina vs. Brasil