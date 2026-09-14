Hernán López Muñoz definió su futuro y apunta a sacarle un título a Independiente Rivadavia

La noticia fue anunciada por el Bicho y celebrada por sus hinchas, quienes valoraron que la institución apueste por patrimonio propio en lugar de futbolistas a préstamo, una decisión clave para consolidar un proyecto a largo plazo.

Hernán López Muñoz firmó contrato en el Bicho hasta diciembre de 2029.

Hernán López Muñoz definió su futuro

El Bicho anunció que su jugador estrella ahora pertenece al club: "ElSemilleroDelMundo llegó a un acuerdo con San José Earthquakes: adquirió el 100% de los derechos económicos del jugador y el club de la MLS se quedó con una plusvalía del 20% sobre el valor de la compra".