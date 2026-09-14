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Buscará la revancha

Hernán López Muñoz definió su futuro y apunta a sacarle un título a Independiente Rivadavia

Aunque su pase pertenecía a un equipo de la MLS, Hernán López Muñoz decidió continuar su carrera en la Argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Hernán López Muñoz tendrá una lucha mano a mano con la Lepra.

Hernán López Muñoz tendrá una lucha mano a mano con la Lepra.

Hernán López Muñoz es un viejo conocido del fútbol mendocino ya que defendió los colores de Godoy Cruz, luego fue transferido a San Jose Earthquakes de la MLS y después arribó a préstamo a Argentinos Juniors, club del cual se confesó hincha. Ahora, el volante definió su futuro.

La noticia fue anunciada por el Bicho y celebrada por sus hinchas, quienes valoraron que la institución apueste por patrimonio propio en lugar de futbolistas a préstamo, una decisión clave para consolidar un proyecto a largo plazo.

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Hernán López Muñoz firmó contrato en el Bicho hasta diciembre de 2029.

Hernán López Muñoz definió su futuro

El Bicho anunció que su jugador estrella ahora pertenece al club: "ElSemilleroDelMundo llegó a un acuerdo con San José Earthquakes: adquirió el 100% de los derechos económicos del jugador y el club de la MLS se quedó con una plusvalía del 20% sobre el valor de la compra".

Los números del volante son muy buenos ya que convirtió 46 partidos, convirtió 11 goles y realizó 4 asistencias; el nuevo contrato tendrá vigencia hasta 2029.

En las redes pidieron que Hern&aacute;n L&oacute;pez Mu&ntilde;oz utilice la camiseta n&uacute;mero 10.

En las redes pidieron que Hernán López Muñoz utilice la camiseta número 10.

López Muñoz va por su revancha contra Independien Rivadavia

Ahora el jugador tendrá la oportunidad de volver a intentar ganar un título y nuevamente protagonizará una lucha feroz con Independiente Rivadavia.

En la definición de la Copa Argentina 2025 la Lepra y el Bicho se enfrentaron en un partidazo donde el equipo argentino se impuso en los penales; en esta oportunidad ambos conjuntos tendrán un duelo mano a mano para quedarse con la Tabla Anual; quien la lidere se consagrará Campeón de Liga.

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