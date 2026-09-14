Un esperado regreso en el once de Boca para enfrentar a San Pablo por Copa Sudamericana

Boca piensa en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Rodolfo Arruabarrena planea el equipo que saltará a la cancha en Brasil. Ante San Pablo, el Vasco puede tener la buena noticia del regreso de Milton Delgado.
Boca se prepara para visitar a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Boca piensa en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Rodolfo Arruabarrena planea el equipo que saltará a la cancha en Brasil. Ante San Pablo, el Vasco puede tener la buena noticia del regreso de Milton Delgado.
Arruabarrena le dio descanso a los habituales titulares en la victoria por 3 a 1 ante Central Córdoba por el torneo, y para la vuelta ante San Pablo por Copa Sudamericana el DT volvería a alinear al equipo de gala.
Para el compromiso en Brasil, el Vasco podría contar con el regreso de Milton Delgado quien sufrió una distensión muscular en la previa al cruce ante Vélez por Copa Argentina. El mediocampista de 21 años estaría recuperado y volvería al once luego de cuatro partidos afuera.
Tomás Belmonte dejaría su lugar entonces para el retorno del mediocampo de lujo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. En el arco, volvería Álvaro Montero tras ausentarse ante el Ferroviario por un viaje a Colombia a causa del fallecimiento de su abuela.
La defensa saldría de memoria con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Blanco. En ofensiva, el tridente sería con Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.