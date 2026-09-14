Un esperado regreso en el once de Boca para enfrentar a San Pablo por Copa Sudamericana

El once de Boca que piensa Arruabarrena para enfrentar a San Pablo

Arruabarrena le dio descanso a los habituales titulares en la victoria por 3 a 1 ante Central Córdoba por el torneo, y para la vuelta ante San Pablo por Copa Sudamericana el DT volvería a alinear al equipo de gala.

Para el compromiso en Brasil, el Vasco podría contar con el regreso de Milton Delgado quien sufrió una distensión muscular en la previa al cruce ante Vélez por Copa Argentina. El mediocampista de 21 años estaría recuperado y volvería al once luego de cuatro partidos afuera.