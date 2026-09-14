Confirmaron que la Bombonera puede tener más capacidad que el Monumental y hay grandes criticas a Riquelme

"El ídolo es el ídolo y lo seguirá siendo siempre. El tiene un lugar importantísimo en la historia del club. Pero eso va por un carril, el tema es lo otro. El tema es el ídolo que se transforma en dirigente por alguna decisión personal y ahí es donde están las fallas. Nadie se tiene que sorprender si en la cancha se lo critica o muchas veces es más que una critica en términos verbales", continuó.

"No es al ídolo sino al dirigente que lleva mal a cabo su función. Román es una persona muy particular que tiene sus características y cada uno maneja esos aspectos como puede según el contexto donde vive y cómo ha sido educado. Román es como es y cada persona esta condicionada por su formación, educación y la vida. Hay gente que lo ama y gente que no lo quiere, pasa que en los ídolos es mas palpable ese condicionamiento y el ambiente que se vive", fueron las palabras del candidato que fue vencido por Riquelme en 2023.

Boca tendrá elecciones en diciembre de 2027.

Ibarra volvió a poner en tema de discusión la cancha de Boca

Andrés Ibarra, además, aseguró que Boca tiene que tener un nuevo estadio: "No haber hecho la ampliación de la Bombonera o la construcción de un nuevo estadio es una perdida de ingresos fenomenal. Boca de 50 mil lugares que hoy tiene podría tener el doble. Desde ese lado es deficitaria la gestión de Riquelme. Yo voy a convocar a un plebiscito para que el socio elija qué es lo que quiere hacer con la cancha".

Para nosotros la mejor solución era un estadio nuevo al lado que es la Bombonera siglo XXI, una cancha para más de 100 mil personas. Para nosotros la mejor solución era un estadio nuevo al lado que es la Bombonera siglo XXI, una cancha para más de 100 mil personas.

"Nuestra queridísima Bombonera tiene mas de 80 años con todos los temas estructurales, las funcionalidades entonces viendo que podíamos llevar adelante el proyecto en terrenos que son de Boca, evaluamos construir este estadio impresionante de 105 mil personas", explicó.

"Al socio le vamos a mostrar cuál seria la mejor solución para Boca pero también está la posibilidad de ampliar la Bombonera. No lo que se propone actualmente que es humo. Si realmente hubiera un proyecto serio tendría que ser el propio club el que lo esté mostrando a sus socios bien clarito para que no haya dudas. Todo es información parcial, oscura y no hay transparencia en esto", concluyó en la previa de unas elecciones que prometen ser, nuevamente, muy polémicas.