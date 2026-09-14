Se difundieron los audios del VAR tras la fuerte infracción de Arambarri en River vs Atlético Tucumán

Pero lo más polémico llegó en el final, cuando Mauro Arambarri quiso marcar a Canelo y se lanzó hacia él, desde atrás, con una fuerza desmedida que terminó derribándolo en medio de un campo de juego muy mojado.

Todo el banco de Atlético Tucumán salió disparado a reclamar la roja sobre el jugador de River e, incluso, Julio César Falcioni se fue expulsado por protestar. Pese a los reclamos de la parcialidad local, el árbitro Gariano no repasó la jugada vía VAR y penalizó la falta con tarjeta amarilla.

Ante semejante polémica, Federico Beligoy (Director Nacional de Arbitraje) decidió publicar en su cuenta personal los audios del VAR sobre aquella jugada del partido donde se conoció el diálogo entre el árbitro principal y Silvio Trucco, encargado de la cabina de videoarbitraje en el encuentro.

En la comunicación se escucha a la AVAR, Carla López, decir: "Falta y va a sacar tarjeta". Luego, desde el VAR solicitan volver a observar la acción que involucra a Arambarri. Después de revisar las imágenes, el VAR concluye que no corresponde modificar la sanción: "La pierna pasa, juega el balón y después el contacto".

Con esa secuencia, Beligoy dio a conocer la decisión del VAR que confirmó la determinación de Gariano de sacar tarjeta amarilla.

El posteo en X de Beligoy