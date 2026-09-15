En 1982, lograron rescatar a 32.000 animales tras la construcción de la represa más poderosa de América del Sur

Itaipú Binacional es el resultado de una alianza entre Brasil y Paraguay. La construcción de la gigantesca represa sobre el río Paraná comenzó en la década de 1970 y, cuando llegó el momento de llenar su enorme embalse, surgió un problema. Miles de animales quedarían atrapados en las zonas que iban a ser inundadas.
En 1982, el cierre de las compuertas permitió comenzar a formar el embalse, de unos 1.350 kilómetros cuadrados. Pero gran parte de ese territorio de América del Sur pertenecía al Bosque Atlántico del Alto Paraná, un ecosistema de enorme biodiversidad donde habitaban jaguares, pumas, aves y numerosas especies de mamíferos y reptiles.
La represa que obligó a rescatar a más de 36.000 animales antes de quedar bajo el agua
La construcción de la represa se llevó a cabo entre 1975 y 1982 y, en su momento de mayor actividad, empleó a unos 40.000 trabajadores brasileños y paraguayos. La finalización de la obra permitió la formación del enorme embalse y dio lugar a una operación inédita y poco conocida em América del Sur.
Antes de que el agua cubriera el territorio, Itaipú puso en marcha la operación Mymba Kuera, destinada a rescatar a los animales que no habían logrado escapar por sus propios medios. El operativo comenzó el 14 de octubre de 1982, un día después del cierre de las compuertas, y continuó hasta el 25 de febrero de 1983. Veterinarios, biólogos, técnicos, ambientalistas y trabajadores de Brasil y Paraguay recorrieron las zonas que iban quedando rodeadas por el agua.
¿Cómo fue el rescate de estos animales?
Los equipos se desplazaban incluso en barcos y lanchas para localizar a los animales. Una vez encontrados, eran capturados y trasladados a zonas consideradas seguras, donde pudieran continuar viviendo en condiciones similares a las de su hábitat original. Según Itaipú Binacional, el operativo permitió rescatar a 36.450 animales salvajes.
Los preparativos para el rescate llevaron varios años, e incluyeron realizar un inventario de toda el área afectada en el que trabajaron botánicos, zoólogos e ingenieros forestales, entre otros. Cada avistamiento se registraba, y los animales se identificaban también por sus rastros, como huellas o materias fecales. El inventario fue la base del operativo de rescate, que sería realizado por un equipo de 189 personas lideradas por Pérez Chena.
Además de las 189 personas a cargo del rescate había un equipo de apoyo de otras 150 personas, entre médicos, enfermeros, pilotos de helicóptero, mecánicos y bomberos. Todos basados en los complejos habitacionales construidos especialmente para las obras de Itaipú.
El rescate también dio origen a nuevos espacios de conservación, entre ellos el Refugio Biológico Bela Vista, en Brasil, que posteriormente se convirtió en un centro dedicado a la conservación, investigación y educación ambiental.
En pocas palabras
- Rescate histórico: Más de 36.000 animales fueron salvados antes de la inundación del embalse de Itaipú en 1982.
- Operativo pionero: La operación Mymba Kuera involucró a cientos de especialistas para trasladar fauna del ecosistema afectado.
- Legado ambiental: El rescate impulsó la creación de espacios de conservación como el Refugio Biológico Bela Vista.