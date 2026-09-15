En 1982, lograron rescatar a 32.000 animales tras la construcción de la represa más poderosa de América del Sur

Antes de que el agua cubriera el territorio, Itaipú puso en marcha la operación Mymba Kuera, destinada a rescatar a los animales que no habían logrado escapar por sus propios medios. El operativo comenzó el 14 de octubre de 1982, un día después del cierre de las compuertas, y continuó hasta el 25 de febrero de 1983. Veterinarios, biólogos, técnicos, ambientalistas y trabajadores de Brasil y Paraguay recorrieron las zonas que iban quedando rodeadas por el agua.

¿Cómo fue el rescate de estos animales?

Los equipos se desplazaban incluso en barcos y lanchas para localizar a los animales. Una vez encontrados, eran capturados y trasladados a zonas consideradas seguras, donde pudieran continuar viviendo en condiciones similares a las de su hábitat original. Según Itaipú Binacional, el operativo permitió rescatar a 36.450 animales salvajes.

Los preparativos para el rescate llevaron varios años, e incluyeron realizar un inventario de toda el área afectada en el que trabajaron botánicos, zoólogos e ingenieros forestales, entre otros. Cada avistamiento se registraba, y los animales se identificaban también por sus rastros, como huellas o materias fecales. El inventario fue la base del operativo de rescate, que sería realizado por un equipo de 189 personas lideradas por Pérez Chena.

Además de las 189 personas a cargo del rescate había un equipo de apoyo de otras 150 personas, entre médicos, enfermeros, pilotos de helicóptero, mecánicos y bomberos. Todos basados en los complejos habitacionales construidos especialmente para las obras de Itaipú.

El rescate también dio origen a nuevos espacios de conservación, entre ellos el Refugio Biológico Bela Vista, en Brasil, que posteriormente se convirtió en un centro dedicado a la conservación, investigación y educación ambiental.