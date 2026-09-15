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Platense ganó, pero no le alcanzó: Fluminense se metió en semifinales de la Copa Libertadores

Con un global de 3-2, Fluminense eliminó a Platense y se metió en semifinales de la Copa Libertadores. Ahora espera por Palmeiras o Liga de Quito

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Agustín Canobbio fue el héroe por Fluminense en la Copa Libertadores.

Agustín Canobbio fue el héroe por Fluminense en la Copa Libertadores.

Por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Platense le ganó 2-1 a Fluminense en Vicente López. Pese al triunfo en condición de local, al Calamar no le alcanzó para seguir con vida en la competencia. El Tricolor, con un global de 3-2 a favor, se metió en semifinales del torneo continental.

El equipo dirigido por Martín Palermo se puso en ventaja por los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda. En el inicio del complemento Agustín Canobbio puso el descuento para el elenco brasilero. En semifinales, los cariocas esperan por el ganador de Palmeiras-Liga de Quito.

Platense qued&oacute; eliminado de la Copa Libertadores.

Platense quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Platense ganó, pero no le alcanzó y quedó eliminado

Platense estuvo cerca del milagro, pero cayó con en Vicente López. El Calamar venció 2-1 a Fluminense en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero quedó eliminado por el 2-0 sufrido en Río de Janeiro. A pesar del golpe, el equipo de Martín Palermo cerró una actuación histórica al firmar una destacada campaña en su primera participación en el certamen continental.

Los primeros 45 minutos mostraron un despliegue de superioridad absoluta por parte del dueño de casa. Con intensidad y contundencia, el Marrón acorraló al elenco brasileño e igualó la serie global antes del descanso gracias a los goles de Guido Mainero a los 29’ y un certero cabezazo de Bruno Sepúlveda en el tiempo adicionado.

En el complemento, el cansancio pasó factura y el ritmo de Platense decayó notablemente. Fluminense aprovechó el desgaste de su rival para adelantar sus líneas y encontró el gol del descuento definitivo a los 11’ a través de Agustín Canobbio, sellando la ventaja global que liquidó la eliminatoria.

Sobre el cierre, el Platense reaccionó a pura garra y buscó con todas sus armas el tanto que forzara la tanda de penales, pero la sólida defensa de Thiago Silva resistió los embates. Sin tiempo para lamentarse, local deberá enfocar sus cañones en el Torneo Clausura.

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