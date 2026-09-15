Platense ganó, pero no le alcanzó: Fluminense se metió en semifinales de la Copa Libertadores

Los primeros 45 minutos mostraron un despliegue de superioridad absoluta por parte del dueño de casa. Con intensidad y contundencia, el Marrón acorraló al elenco brasileño e igualó la serie global antes del descanso gracias a los goles de Guido Mainero a los 29’ y un certero cabezazo de Bruno Sepúlveda en el tiempo adicionado.

En el complemento, el cansancio pasó factura y el ritmo de Platense decayó notablemente. Fluminense aprovechó el desgaste de su rival para adelantar sus líneas y encontró el gol del descuento definitivo a los 11’ a través de Agustín Canobbio, sellando la ventaja global que liquidó la eliminatoria.

Sobre el cierre, el Platense reaccionó a pura garra y buscó con todas sus armas el tanto que forzara la tanda de penales, pero la sólida defensa de Thiago Silva resistió los embates. Sin tiempo para lamentarse, local deberá enfocar sus cañones en el Torneo Clausura.