Mendoza creó más de 300 puestos en la Policía: habilitaron vacantes para dos categorías

El Gobierno de Mendoza formalizó la creación de 340 nuevos cargos dentro de la planta de personal del Ministerio de Seguridad y Justicia. La medida, oficializada este martes en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 1877, busca reacomodar la estructura de la Policía de Mendoza e iniciar el proceso para sumar más efectivos a la fuerza provincial.
La normativa establece la habilitación de 80 cargos para Oficiales Subayudantes y 260 para Auxiliares. No obstante, la publicación de este decreto representa la apertura formal de las vacantes y la modificación del presupuesto vigente, por lo que las incorporaciones efectivas se irán concretando según un cronograma de designaciones ya aprobado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Fondos reciclados de bajas y reorganización interna
Un punto clave del expediente administrativo es que la creación de estos puestos no implicará un gasto extra sin respaldo: el costo salarial estará cubierto por partidas generadas a partir de las bajas registradas en la propia fuerza policial. De esta manera, el Ejecutivo presenta la iniciativa como una reorganización interna de la planta y no como una ampliación neta del gasto público.
Montos involucrados y firmas oficiales
Para concretar la reestructuración, el Artículo 1º del decreto dispone una redistribución de créditos dentro del Presupuesto 2026 por un monto de $2.818.170.143,91. Asimismo, los cálculos preventivos avalados por la Contaduría General de la Provincia para atender los costos de los cargos ascienden a $3.024.121.855,42.
El decreto lleva la firma del presidente provisional del Senado, Pedro Martín Kerchner en ejercicio del Poder Ejecutivo, y de la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, respaldándose en el marco legal del Presupuesto General y la Ley N.º 9681.
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza: creó 340 nuevos cargos policiales en el Ministerio de Seguridad y Justicia.
- Financiamiento: los fondos provienen de bajas y reorganización interna, sin gasto extra.
- Vacantes: se habilitan 80 para Oficiales Subayudantes y 260 para Auxiliares.