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Mendoza creó más de 300 puestos en la Policía: habilitaron vacantes para dos categorías

El Gobierno reacomodó la planta de Seguridad para habilitar 340 nuevos cargos policiales, con un cálculo salarial de más de $3.024 millones

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La medida oficializada por el Gobierno busca reacomodar la planta de personal e iniciar la incorporación gradual de nuevos efectivos.

La medida oficializada por el Gobierno busca reacomodar la planta de personal e iniciar la incorporación gradual de nuevos efectivos.

El Gobierno de Mendoza formalizó la creación de 340 nuevos cargos dentro de la planta de personal del Ministerio de Seguridad y Justicia. La medida, oficializada este martes en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 1877, busca reacomodar la estructura de la Policía de Mendoza e iniciar el proceso para sumar más efectivos a la fuerza provincial.

La normativa establece la habilitación de 80 cargos para Oficiales Subayudantes y 260 para Auxiliares. No obstante, la publicación de este decreto representa la apertura formal de las vacantes y la modificación del presupuesto vigente, por lo que las incorporaciones efectivas se irán concretando según un cronograma de designaciones ya aprobado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El Decreto N.º 1877 fue firmado por Pedro Martín Kerchner y la ministra María Mercedes Rus para reestructurar la planta policial.

El Decreto N.º 1877 fue firmado por Pedro Martín Kerchner y la ministra María Mercedes Rus para reestructurar la planta policial.

Fondos reciclados de bajas y reorganización interna

Un punto clave del expediente administrativo es que la creación de estos puestos no implicará un gasto extra sin respaldo: el costo salarial estará cubierto por partidas generadas a partir de las bajas registradas en la propia fuerza policial. De esta manera, el Ejecutivo presenta la iniciativa como una reorganización interna de la planta y no como una ampliación neta del gasto público.

La creación de las 340 vacantes contempla la habilitación de puestos para 80 Oficiales Subayudantes y 260 Auxiliares.

La creación de las 340 vacantes contempla la habilitación de puestos para 80 Oficiales Subayudantes y 260 Auxiliares.

Montos involucrados y firmas oficiales

Para concretar la reestructuración, el Artículo 1º del decreto dispone una redistribución de créditos dentro del Presupuesto 2026 por un monto de $2.818.170.143,91. Asimismo, los cálculos preventivos avalados por la Contaduría General de la Provincia para atender los costos de los cargos ascienden a $3.024.121.855,42.

El decreto lleva la firma del presidente provisional del Senado, Pedro Martín Kerchner en ejercicio del Poder Ejecutivo, y de la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, respaldándose en el marco legal del Presupuesto General y la Ley N.º 9681.

En pocas palabras

  • Gobierno de Mendoza: creó 340 nuevos cargos policiales en el Ministerio de Seguridad y Justicia.
  • Financiamiento: los fondos provienen de bajas y reorganización interna, sin gasto extra.
  • Vacantes: se habilitan 80 para Oficiales Subayudantes y 260 para Auxiliares.
Resumen generado por Thinkindot AI

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