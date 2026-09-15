Mendoza creó más de 300 puestos en la Policía: habilitaron vacantes para dos categorías

La normativa establece la habilitación de 80 cargos para Oficiales Subayudantes y 260 para Auxiliares. No obstante, la publicación de este decreto representa la apertura formal de las vacantes y la modificación del presupuesto vigente, por lo que las incorporaciones efectivas se irán concretando según un cronograma de designaciones ya aprobado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El Decreto N.º 1877 fue firmado por Pedro Martín Kerchner y la ministra María Mercedes Rus para reestructurar la planta policial.

Fondos reciclados de bajas y reorganización interna

Un punto clave del expediente administrativo es que la creación de estos puestos no implicará un gasto extra sin respaldo: el costo salarial estará cubierto por partidas generadas a partir de las bajas registradas en la propia fuerza policial. De esta manera, el Ejecutivo presenta la iniciativa como una reorganización interna de la planta y no como una ampliación neta del gasto público.