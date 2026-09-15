Con Messi, los convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este martes la lista de convocados para la próxima fecha FIFA. El elenco nacional se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Se destaca la presencia del Lionel Messi en la nómina.
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA. Se destaca la presencia de Lionel Messi
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este martes la lista de convocados para la próxima fecha FIFA. El elenco nacional se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Se destaca la presencia del Lionel Messi en la nómina.
Leo Messi, quien se retiró del elenco nacional, tendrá su despedida. El partido donde estará La Pulga será ante Benín, en el Monumental, el 6 de octubre.
Leo, el delantero del Inter Miami de 39 años, se despidió del elenco nacional por medio de una carta que publicó en las redes sociales, algo que provocó una gran tristeza en el fútbol mundial.
El entrenador albiceleste llamó a la base del equipo que salió subcampeón del mundo este y además citó a algunos jugadores jóvenes que se destacan en Europa, como Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica), Román Vega (Zenit), Matías Soulé y Santiago Castro (ambos de Roma).
También Scaloni llamó a Agustín Giay (Palmeiras) y Leonardo Balerdi (Roma), quienes estuvieron cerca de ir a la última Copa del Mundo.
Además aún resta el anuncio del DT albiceleste de los citados del fútbol local.