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Con Messi, los convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA. Se destaca la presencia de Lionel Messi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi integra la lista de convocados de la Selección argentina.

Lionel Messi integra la lista de convocados de la Selección argentina.

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este martes la lista de convocados para la próxima fecha FIFA. El elenco nacional se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Se destaca la presencia del Lionel Messi en la nómina.

Leo Messi, quien se retiró del elenco nacional, tendrá su despedida. El partido donde estará La Pulga será ante Benín, en el Monumental, el 6 de octubre.

Scaloni llam&oacute; a Messi a la Selecci&oacute;n argentina.

Scaloni llamó a Messi a la Selección argentina.

Leo, el delantero del Inter Miami de 39 años, se despidió del elenco nacional por medio de una carta que publicó en las redes sociales, algo que provocó una gran tristeza en el fútbol mundial.

El entrenador albiceleste llamó a la base del equipo que salió subcampeón del mundo este y además citó a algunos jugadores jóvenes que se destacan en Europa, como Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica), Román Vega (Zenit), Matías Soulé y Santiago Castro (ambos de Roma).

También Scaloni llamó a Agustín Giay (Palmeiras) y Leonardo Balerdi (Roma), quienes estuvieron cerca de ir a la última Copa del Mundo.

Además aún resta el anuncio del DT albiceleste de los citados del fútbol local.

Messi viene de ser subcampe&oacute;n mundial con la Selecci&oacute;n argentina.

Messi viene de ser subcampeón mundial con la Selección argentina.

Los convocados por Scaloni para la fecha FIFA de la Selección argentina

  • Emiliano Martínez (Chelsea)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Leonardo Balerdi (Roma)
  • Cristian Romero (Atlético de Madrid)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
  • Román Vega (Zenit)
  • Valentín Barco (Chelsea)
  • Giovani Lo Celso (Betis)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como)
  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Matías Soulé (Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Santiago Castro (Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Lionel Messi (Inter Miami)

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