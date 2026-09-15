Con Messi, los convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

Leo Messi, quien se retiró del elenco nacional, tendrá su despedida. El partido donde estará La Pulga será ante Benín, en el Monumental, el 6 de octubre.

Scaloni llamó a Messi a la Selección argentina.

Leo, el delantero del Inter Miami de 39 años, se despidió del elenco nacional por medio de una carta que publicó en las redes sociales, algo que provocó una gran tristeza en el fútbol mundial.