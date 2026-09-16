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Kiki Ramos, el juvenil haitiano de la Selección argentina Sub-17, recibió la noticia más esperada

Este año se disputa el Mundial Sub17 y el juvenil de Vélez nacido en Haití es uno de los candidatos a defender la camiseta de la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kiki Ramos ya debutó en la Selección argentina y ahora firmó su primer contrato.

Kiki Ramos ya debutó en la Selección argentina y ahora firmó su primer contrato.

Stephen Kikí Ramos, nacido en Haití en abril de 2009 y criado en Argentina tras ser adoptado a los ocho meses, alcanzó un paso fundamental en su carrera cuando concretó el sueño de debutar en la Selección argentina Sub-17 durante un encuentro amistoso frente a Ecuador, respaldado por la formación y el apoyo que su familia le brindó desde pequeño.

Se trató de un momento histórico para el fútbol nacional porque con 17 años se convirtió en el primer jugador con raíces haitianas en debutar con la camiseta Albiceleste.

Ahora avanzó un nuevo paso en su carrera porque estampó la firma en su primer contrato profesional en Vélez.

El juvenil, con proyecci&oacute;n en la Selecci&oacute;n argentina, firm&oacute; su primer contrato profesional.

El juvenil, con proyección en la Selección argentina, firmó su primer contrato profesional.

Kiki Ramos firmó su primer contrato

El conjunto de Liniers informó que Stephen Ramos firmó su primer contrato profesional en un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2028 y que incluye una cláusula de 12 millones de dólares.

"Stephen Ramos firmó su primer contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2028. ¡VAMOS KIKI!", publicó la cuenta oficial de Vélez en las redes sociales junto a imágenes del delantero con el número 2028 como dorsal.

Por el momento no ha sido citado por el entrenador Guillermo Barros Schelotto, pero la decisión del club de apostar a la continuidad del jugador nacido en Haití demuestra que hay expectativas con su proyección que también se hará extensiva a la Selección argentina Sub17.

Kiki Ramos ya se calz&oacute; la camiseta de la Selecci&oacute;n argentina.

Kiki Ramos ya se calzó la camiseta de la Selección argentina.

El "Estilo Vinicius" que le puede aportar a la Selección argentina Sub17

Actualmente en la Sexta División de Vélez Sarsfield, Stephen Ramos se posiciona como una de las joyas más valiosas del Fortín.

Quienes siguen su desarrollo destacan su velocidad, potencia y vocación ofensiva, resaltando un desfachatez en el uno contra uno y una zancada que inevitablemente evocan el estilo de Vinicius Junior.

El delantero ya debutó con la camiseta de la Selección argentina Sub17, equipo dirigido por Diego Placente, y ya tiene un gol en su haber. Además, se prepara para ser parte de la lista de convocados que se prepara para disputar el Mundial de la categoría que se jugará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026.

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