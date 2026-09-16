Qué color tiene que tener el cemento para construcción que conviene comprar

Sin embargo, los expertos en tecnología de materiales de construcción e informes técnicos de la industria, como por ejemplo los desarrollados por la firma Holcim, derriban de manera contundente esta creencia urbana sobre el cemento.

Cemento para la construcción: la realidad es clara

El color del cemento no influye en absoluto en su resistencia estructural ni en su rendimiento. Las diferentes tonalidades en el cemento gris tradicional (más claro, más oscuro o con matices verdosos/grisáceos) no responden a su nivel de calidad, sino de manera exclusiva a la composición geológica y mineral de las piedras calizas extraídas en las canteras de origen.