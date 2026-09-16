Qué color tiene que tener el cemento para construcción que conviene comprar

En el universo de la construcción y las remodelaciones de la casa, hay un mito que se ha trasladado de generación en generación, que dice: la idea de que mientras más oscuro sea el cemento, mayor será su calidad o resistencia.
Sin embargo, los expertos en tecnología de materiales de construcción e informes técnicos de la industria, como por ejemplo los desarrollados por la firma Holcim, derriban de manera contundente esta creencia urbana sobre el cemento.
Cemento para la construcción: la realidad es clara
El color del cemento no influye en absoluto en su resistencia estructural ni en su rendimiento. Las diferentes tonalidades en el cemento gris tradicional (más claro, más oscuro o con matices verdosos/grisáceos) no responden a su nivel de calidad, sino de manera exclusiva a la composición geológica y mineral de las piedras calizas extraídas en las canteras de origen.
Qué cemento conviene comprar
Al momento de encarar una obra de construcción, la decisión de compra no debe estar guiada por el color visual de la mezcla en seco, sino por la especificación técnica del proyecto y el uso que se le vaya a dar:
- Cemento gris Tradicional: es la opción ideal para estructuras, cimientos, columnas, contrapisos, carpetas y mampostería en general.
- Cemento blanco: cuando el factor estético es la prioridad, el cemento blanco es el indicado. Diseñado principalmente para arquitectura vista, hormigones decorativos, morteros coloreados, pastinas y terminaciones de diseño.
Tres claves para no equivocarse al comprar cemento
Para garantizar una obra segura y no malgastar presupuesto en el corralón o centro de materiales, los especialistas recomiendan dejar de lado la apreciación visual del color del cemento y enfocar la atención en tres factores indispensables:
- El tipo y clase de cemento según la norma: verificar en el envase que el producto cumpla con las especificaciones y normativas técnicas de calidad vigentes en Argentina.
- Trazabilidad y respaldo de marca: comprar marcas reconocidas garantiza que cada bolsa mantenga una fórmula homogénea probada en ensayos de laboratorio, sin importar si la piedra caliza de esa tanda presentó un matiz levemente diferente.
- Fecha de envasado: el verdadero enemigo de la calidad del cemento no es el tono, sino la humedad. Se debe chequear siempre que la bolsa no presente fraguado previo (grumos duros) ni roturas.
En pocas palabras
- Color del cemento: No influye en su resistencia, sino en su origen mineral.
- Especificación técnica: Priorizarla sobre el color para la compra de cemento en construcción.
- Claves de compra: Verificar tipo, trazabilidad y fecha de envasado del producto.