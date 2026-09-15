Boca empató con San Pablo en el Morumbí y se instaló en las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca es semifinalista de la Copa Sudamericana tras empatar 1 a 1 con San Pablo de Brasil, este martes en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos de final del certamen. El equipo auriazul terminó pidiendo la hora, pero pasó de fase.
Boca se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar con San Pablo, este martes en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos
Boca es semifinalista de la Copa Sudamericana tras empatar 1 a 1 con San Pablo de Brasil, este martes en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos de final del certamen. El equipo auriazul terminó pidiendo la hora, pero pasó de fase.
Ahora el equipo de la Ribera se medirá en la siguiente instancia con Vasco Da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe (este martes le ganó 2 a 0 y en la ida empataron 0 a 0). El partido de ida entre el Xeneize y el equipo brasileño se jugará en La Bombonera y la revancha se disputará en Río de Janeiro.
A los 15' del complemento el defensor Leandro Lozano abrió la cuenta para el visitante. A los 43' Domingos Duarte empató para el local.
Boca llegaba a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.
En los primeros minutos el elenco xeneize trataba de sacarle el balón a su rival, porque sabía que si se metía atrás se le complicaría el partido.
Sin embargo, el partido era muy intenso y luchado, por lo que no había situaciones de gol en ambos arcos.
A los 28' un cabezazo de Gustavo Santana pasaba cerca del travesaño. Era la única chance de anotar del equipo brasileño, que no le encontraba la vuelta al partido.
Sin embargo, a los 38' Montero y el travesaño salvaban la caída del arco de Boca.
Hasta que a los 15' del segundo tiempo Flores asistió a Lozano, que se fue solo y definió magistralmente. Golazo del equipo auriazul (fue el primer tanto del jugador uruguayo en Boca), que se estaba metiendo en las semifinales del certamen.
Al local le anulaban un gol por posición adelantada, pero los dirigidos por Dorival Júnior no tenían respuestas futbolísticas.
Pero a los 43' Domingos Duarte empataba el cotejo tras capitalizar una pelota parada.
Boca lo aguantó con coraje y se metió en las semifinales de la Sudamericana.
El micro que trasladaba a la delegación xeneize rumbo al Morumbí fue apedreado por los seguidores locales y sufrió daños.
Tras jugar con el equipo brasileño, Boca visitará a San Lorenzo el domingo 20 de septiembre a las 14.45, por la fecha 10 del Torneo Clausura.