Boca empató con San Pablo en el Morumbí y se instaló en las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca llegaba a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

En los primeros minutos el elenco xeneize trataba de sacarle el balón a su rival, porque sabía que si se metía atrás se le complicaría el partido.

Sin embargo, el partido era muy intenso y luchado, por lo que no había situaciones de gol en ambos arcos.

A los 28' un cabezazo de Gustavo Santana pasaba cerca del travesaño. Era la única chance de anotar del equipo brasileño, que no le encontraba la vuelta al partido.

Sin embargo, a los 38' Montero y el travesaño salvaban la caída del arco de Boca.

Hasta que a los 15' del segundo tiempo Flores asistió a Lozano, que se fue solo y definió magistralmente. Golazo del equipo auriazul (fue el primer tanto del jugador uruguayo en Boca), que se estaba metiendo en las semifinales del certamen.

Al local le anulaban un gol por posición adelantada, pero los dirigidos por Dorival Júnior no tenían respuestas futbolísticas.

Lozano fue el héroe de Boca.

Pero a los 43' Domingos Duarte empataba el cotejo tras capitalizar una pelota parada.

Boca lo aguantó con coraje y se metió en las semifinales de la Sudamericana.

Apedrearon el micro de Boca

El micro que trasladaba a la delegación xeneize rumbo al Morumbí fue apedreado por los seguidores locales y sufrió daños.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con el equipo brasileño, Boca visitará a San Lorenzo el domingo 20 de septiembre a las 14.45, por la fecha 10 del Torneo Clausura.