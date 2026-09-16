Ni crema antiedad, ni hidratante: revelan algo inesperado sobre la Nivea de lata azul

La mítica Nivea de lata azul es, uno de los productos cosméticos más presentes en los cuartos de baño de los hogares argentinos. Transmitida de generación en generación por su bajo costo, su aroma y calidad, a esta crema se le fueron atribuyendo múltiples propiedades.
Sin embargo, en el último tiempo creció el hábito de aplicarla en el rostro como un remedio casero antiarrugas o como una alternativa económica a los tratamientos cosméticos. Ante esta tendencia, especialistas alzaron la voz para aclarar la verdadera función la crema Nivea y encendieron las alarmas sobre su uso en la piel de la cara.
Por qué la Nivea azul no es un tratamiento antiedad
En diálogo con El Cronista, el farmacéutico y formulador especializado en piel, Roger Nebot, confirmó lo inesperado y desmitificó su efectividad como tratamiento para el envejecimiento facial.
"La Nivea azul no es una mala crema, pero tampoco es una crema antiedad ni una hidratante facial completa", explicó el especialista, enterrando el mito que muchos creen.
Según detalló el experto, la función principal de esta crema reside en su capacidad para generar una barrera protectora sobre la piel. Formulada con ingredientes como glicerina y pantenol, sumados a componentes emolientes y oclusivos, su fórmula ayuda a sellar la humedad e impedir la pérdida de agua.
Si bien este proceso provoca que una piel seca se sienta suave y con un aspecto más terso al instante, Nebot remarcó que ese efecto visual momentáneo no debe confundirse con la eliminación de arrugas o líneas de expresión.
Las pieles que deberían evitar su aplicación
La textura rica y untuosa que caracteriza a la crema no reacciona de la misma manera en todas las personas. De acuerdo con las aclaraciones del farmacéutico, su marcado carácter oclusivo puede terminar jugando en contra en determinados cutis:
- Pieles mixtas o grasas: su densidad puede dejar una sensación pesada y favorecer la acumulación de secreciones o la aparición de imperfecciones y granitos.
- Pieles sensibles o reactivas: contiene perfumes y sustancias aromáticas que podrían desencadenar irritaciones si se aplica en el rostro.
En pocas palabras
- Nivea azul: no es una crema antiedad ni hidratante facial completa, sino que crea una barrera protectora.
- Efecto inmediato: sella la humedad, haciendo que la piel seca se sienta suave, pero no elimina arrugas.
- Pieles sensibles/grasas: su textura oclusiva y perfumes pueden generar imperfecciones o irritación en ciertos cutis.