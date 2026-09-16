Ni crema antiedad, ni hidratante: revelan algo inesperado sobre la Nivea de lata azul

"La Nivea azul no es una mala crema, pero tampoco es una crema antiedad ni una hidratante facial completa", explicó el especialista, enterrando el mito que muchos creen.

Esta crema genera una capa protectora sobre la piel.

Según detalló el experto, la función principal de esta crema reside en su capacidad para generar una barrera protectora sobre la piel. Formulada con ingredientes como glicerina y pantenol, sumados a componentes emolientes y oclusivos, su fórmula ayuda a sellar la humedad e impedir la pérdida de agua.

Si bien este proceso provoca que una piel seca se sienta suave y con un aspecto más terso al instante, Nebot remarcó que ese efecto visual momentáneo no debe confundirse con la eliminación de arrugas o líneas de expresión.

Las pieles que deberían evitar su aplicación

La textura rica y untuosa que caracteriza a la crema no reacciona de la misma manera en todas las personas. De acuerdo con las aclaraciones del farmacéutico, su marcado carácter oclusivo puede terminar jugando en contra en determinados cutis: