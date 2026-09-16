"Hice una locura por Messi": la oferta de 500 millones de euros que rechazó sin abrir

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha recibido incontables propuestas para cambiar de equipo, pero hay una historia en particular que permanecía oculta en los pasillos de Europa y que hoy fue revelada a la luz.
En las últimas horas salió a la luz el histórico intento de un gigante de Europa por quedarse con Lionel Messi
A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha recibido incontables propuestas para cambiar de equipo, pero hay una historia en particular que permanecía oculta en los pasillos de Europa y que hoy fue revelada a la luz.
Es que en las últimas horas, un histórico dirigente rompió el silencio y confesó la extravagante oferta que puso sobre la mesa con tal de arrebatarle el astro rosarino al FC Barcelona.
Se trata de Massimo Moratti, el legendario expresidente del Inter de Milán, quien recordó el momento exacto en el que intentó concretar el pase más costoso de la historia.
Corría el año 2012, año en el que Messi quebró todos los récords al convertir la insuperable marca de 91 goles en un año natural, y el conjunto nerazzurro atravesaba una época dorada en la Serie A.
"Le hice una oferta a Messi por 500 millones de euros. En ese año, esa cifra era una locura. Envié a mi vicepresidente a Barcelona para negociar", reveló Moratti sin rodeos.
Lejos de dejarse encandilar por los millones de euros que ponía el gigante italiano sobre la mesa, la reacción del diez dejó desarmados a quienes viajaron a negociar.
Según el propio relato del histórico presidente del Inter, Leo ni siquiera llegó a abrir el sobre ni a leer la oferta económica: "Ni siquiera abrió la carta ni llegó a conocer la oferta. La rechazó sin saber los detalles y se consideraba a sí mismo un jugador que no será vendido a ningún equipo en toda su carrera", detalló.
Tiempo después, en un contacto personal entre ambos, la Pulga ratificó su postura con una sencillez desarmante que dejó sin palabras al directivo europeo: "Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona".