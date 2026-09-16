"Hice una locura por Messi": la oferta de 500 millones de euros que rechazó sin abrir

Corría el año 2012, año en el que Messi quebró todos los récords al convertir la insuperable marca de 91 goles en un año natural, y el conjunto nerazzurro atravesaba una época dorada en la Serie A.

Moratti intentó fichar a Messi, pero el astro ni siquiera respondió.

"Le hice una oferta a Messi por 500 millones de euros. En ese año, esa cifra era una locura. Envié a mi vicepresidente a Barcelona para negociar", reveló Moratti sin rodeos.

La respuesta de Messi

Lejos de dejarse encandilar por los millones de euros que ponía el gigante italiano sobre la mesa, la reacción del diez dejó desarmados a quienes viajaron a negociar.

Según el propio relato del histórico presidente del Inter, Leo ni siquiera llegó a abrir el sobre ni a leer la oferta económica: "Ni siquiera abrió la carta ni llegó a conocer la oferta. La rechazó sin saber los detalles y se consideraba a sí mismo un jugador que no será vendido a ningún equipo en toda su carrera", detalló.

Tiempo después, en un contacto personal entre ambos, la Pulga ratificó su postura con una sencillez desarmante que dejó sin palabras al directivo europeo: "Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona".