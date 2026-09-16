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Fin de una era

Todos los detalles del histórico último rival de Messi en la Selección: Benín, un país atravesado por el vudú

Lionel Messi - y el mundo del fútbol - se prepara para su despedida de la Selección argentina; en frente habrá un equipo por demás curioso

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi tendrá su despedida contra una selección catalogada como la cuna del vudú.

Lionel Messi tendrá su despedida contra una selección catalogada como la "cuna del vudú".

El día que los amantes del fútbol no querían que llegara finalmente sucederá: Lionel Messi dejará de ser el 10 de la Selección argentina, aunque todos sabemos que será el eterno 10 de la Albiceleste. A pesar de haber anunciado su retiro, podremos disfrutarlo en su "último tango" porque Lionel Scaloni lo convocó para disputar el amistoso frente a Benín.

Se trata de un seleccionado africano que guarda en sus entrañas datos impensados para el público de Occidente, además de ser el país del continente con menos recursos destinados al fútbol.

Ben&iacute;n es el pr&oacute;ximo rival de la Selecci&oacute;n argentina en la despedida de Lionel Messi.

Benín es el próximo rival de la Selección argentina en la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina enfrentará a un rival de menor jerarquía

La Albiceleste se prepara para una jornada histórica el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, escenario donde disputará un amistoso en la Fecha FIFA que se transformará en el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina.

Para esta función de despedida, el oponente designado es Benín, un seleccionado africano repleto de particularidades. Conocidos deportivamente como los Guepardos, ocupan la posición 93 del Ranking FIFA y representan a una de las naciones con menor presupuesto e inversión destinados al fútbol dentro de su continente, sin haber logrado clasificar jamás a una Copa del Mundo.

De cara al choque frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, el conjunto africano presentará una nómina mayoritariamente desconocida para los hinchas argentinos. La base del plantel está conformada por futbolistas que militan en el ámbito local, acompañados por un puñado de referentes que compiten en ligas del exterior, principalmente en divisiones de Alemania y Francia.

El festival del vud&uacute; en Ben&iacute;n.

El festival del vudú en Benín.

Benín, el particular rival de la Selección argentina en la despedida de Lionel Messi

Más allá del terreno de juego, la historia de este territorio - independiente desde el 1 de agosto de 1960 - muestra cómo los aspectos sociales y la idiosincrasia popular se trasladan de forma directa al deporte, convirtiendo cada presentación internacional en una muestra de costumbres ancestrales poco habituales para el público de Occidente.

El elemento más llamativo radica en sus tribunas, donde los hinchas practican abiertamente el vudú durante los encuentros. Benín ostenta la singularidad de ser el único país del planeta donde esta práctica está reconocida oficialmente como religión legal, contando con el mismo amparo institucional que el cristianismo o el islam.

Debido a esta estatus cultural, es sumamente habitual presenciar la figura de chamanes llevando a cabo rituales en los estadios cada vez que los Guepardos afrontan compromisos por Eliminatorias o la Copa África.

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