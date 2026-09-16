Todos los detalles del histórico último rival de Messi en la Selección: Benín, un país atravesado por el vudú

Para esta función de despedida, el oponente designado es Benín, un seleccionado africano repleto de particularidades. Conocidos deportivamente como los Guepardos, ocupan la posición 93 del Ranking FIFA y representan a una de las naciones con menor presupuesto e inversión destinados al fútbol dentro de su continente, sin haber logrado clasificar jamás a una Copa del Mundo.

De cara al choque frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, el conjunto africano presentará una nómina mayoritariamente desconocida para los hinchas argentinos. La base del plantel está conformada por futbolistas que militan en el ámbito local, acompañados por un puñado de referentes que compiten en ligas del exterior, principalmente en divisiones de Alemania y Francia.

El festival del vudú en Benín.

Benín, el particular rival de la Selección argentina en la despedida de Lionel Messi

Más allá del terreno de juego, la historia de este territorio - independiente desde el 1 de agosto de 1960 - muestra cómo los aspectos sociales y la idiosincrasia popular se trasladan de forma directa al deporte, convirtiendo cada presentación internacional en una muestra de costumbres ancestrales poco habituales para el público de Occidente.

El elemento más llamativo radica en sus tribunas, donde los hinchas practican abiertamente el vudú durante los encuentros. Benín ostenta la singularidad de ser el único país del planeta donde esta práctica está reconocida oficialmente como religión legal, contando con el mismo amparo institucional que el cristianismo o el islam.

Debido a esta estatus cultural, es sumamente habitual presenciar la figura de chamanes llevando a cabo rituales en los estadios cada vez que los Guepardos afrontan compromisos por Eliminatorias o la Copa África.