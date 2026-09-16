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Juan Strumia reveló los aspectos que fortalecen a Godoy Cruz de local en el Gambarte

Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, reveló los aspectos que colaboran para que el Tomba haya construido una fortaleza en el Feliciano Gambarte

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, reveló los aspectos que colaboran para que el Tomba haya construido una fortaleza en el Gambarte.

Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, reveló los aspectos que colaboran para que el Tomba haya construido una fortaleza en el Gambarte.

Godoy Cruz pasó una parada dificilísima de local ante un siempre candidato como Colón. En el Feliciano Gambarte, el Tomba impuso sus condiciones y demostró que está en un óptimo momento para ir en búsqueda del gran objetivo: regresar a la Primera División.

En casa, el Tomba lleva ganados 8 de 9 desde que asumió Pablo De Muner como DT. La única derrota que tiene es ante el Cruzado en lo que significó el duelo de mendocinos de la Primera Nacional. Esa fortaleza de local fue la que remarcó Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, luego de la importante victoria ante el Sabalero.

El Tomba, fuerte de local en el Gambarte.

El Tomba, fuerte de local en el Gambarte.

Juan Strumia ponderó el rendimiento de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte

Para Juan Strumia la localía viene siendo un epicentro de confianza para el equipo en la recta final de la Primera Nacional. "Nos sentimos muy cómodos de local. Creo que la idea está clarísima, nos sentimos con mucha confianza ya hace varios partidos y cada vez más. Le ganamos a un rival dificilísimo, no solamente por el nombre que tiene, por lo que significa la institución, sino porque es un rival con muchos nombres y un buen técnico, así que fue un partido muy importante para nosotros", expresó el arquero de Godoy Cruz.

En cuanto a los aspectos claves que vienen colaborando para que el Tomba haya construido una fortaleza en casa, Strumia remarcó: "Creo que la cancha está en grandes condiciones y nos permite plasmar nuestro juego, que es de intentar, siempre con la pelota limpia. También suma muchísimo el apoyo de la gente. Está siempre explotada la cancha y con buenas energías, y creo que hace que el rival se achique y que a nosotros nos agrande".

"Una de las características de este Tomba, y sobre todo de local, es que te mete en un arco, te mete y te lleva. Todos juntos: los jugadores, la gente en la cancha, todos. La combinación hace que nos podamos imponer de gran manera de local", agregó.

Godoy Cruz se medirá ante Deportivo Morón, líder de la zona, el próximo domingo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Allí, el Tomba tendrá otra difícil prueba y contará con la posibilidad de acortar distancias con la punta: el equipo de Pablo De Muner tiene 49 unidades y el Gallito acumula 55.

"Creemos que cada partido es importante. Ya hace un buen tiempo venimos jugando cada partido como si fuera una final y creo que lo venimos haciendo de gran manera. Soñamos con ese primer puesto. Hasta que haya chance numérica vamos a estar con ese objetivo", concluyó Juan Strumia al respecto.

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