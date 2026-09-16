Juan Strumia reveló los aspectos que fortalecen a Godoy Cruz de local en el Gambarte

En cuanto a los aspectos claves que vienen colaborando para que el Tomba haya construido una fortaleza en casa, Strumia remarcó: "Creo que la cancha está en grandes condiciones y nos permite plasmar nuestro juego, que es de intentar, siempre con la pelota limpia. También suma muchísimo el apoyo de la gente. Está siempre explotada la cancha y con buenas energías, y creo que hace que el rival se achique y que a nosotros nos agrande".

"Una de las características de este Tomba, y sobre todo de local, es que te mete en un arco, te mete y te lleva. Todos juntos: los jugadores, la gente en la cancha, todos. La combinación hace que nos podamos imponer de gran manera de local", agregó.

Godoy Cruz se medirá ante Deportivo Morón, líder de la zona, el próximo domingo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Allí, el Tomba tendrá otra difícil prueba y contará con la posibilidad de acortar distancias con la punta: el equipo de Pablo De Muner tiene 49 unidades y el Gallito acumula 55.

"Creemos que cada partido es importante. Ya hace un buen tiempo venimos jugando cada partido como si fuera una final y creo que lo venimos haciendo de gran manera. Soñamos con ese primer puesto. Hasta que haya chance numérica vamos a estar con ese objetivo", concluyó Juan Strumia al respecto.