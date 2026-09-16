Echaron a 3 empleados de la ATM por presensar certificados truchos

La auditoría que terminó en la cesantía en la ATM

La investigación interna se originó a partir de los controles rutinarios sobre el personal estatal. Durante este procedimiento habitual, las autoridades del organismo recaudador detectaron irregularidades administrativas reiteradas en la documentación presentada por los tres trabajadores para justificar ausencias en sus puestos de la delegación del Sur provincial de la ATM.

Las sanciones definitivas se oficializaron tras la instrucción de los respectivos sumarios administrativos para cada uno de los implicados.

Ante las sospechas detectadas por los auditores en la ATM, el expediente pasó al Ministerio de Salud, organismo encargado de verificar la autenticidad de las carpetas médicas. Desde esa cartera confirmaron que las firmas registradas no pertenecían a los profesionales de la salud, lo que ratificó la falsificación de los instrumentos.