Echaron a 3 empleados de la ATM por presensar certificados truchos

El Gobierno de Mendoza echó de tres agentes estatales que cumplían funciones en la Administración Tributaria Mendoza (ATM). La medida disciplinaria se concretó luego de un proceso administrativo en el que se comprobó la presentación recurrente de certificados médicos truchos para evitar el descuento de sus haberes mensuales.
La auditoría que terminó en la cesantía en la ATM
La investigación interna se originó a partir de los controles rutinarios sobre el personal estatal. Durante este procedimiento habitual, las autoridades del organismo recaudador detectaron irregularidades administrativas reiteradas en la documentación presentada por los tres trabajadores para justificar ausencias en sus puestos de la delegación del Sur provincial de la ATM.
Ante las sospechas detectadas por los auditores en la ATM, el expediente pasó al Ministerio de Salud, organismo encargado de verificar la autenticidad de las carpetas médicas. Desde esa cartera confirmaron que las firmas registradas no pertenecían a los profesionales de la salud, lo que ratificó la falsificación de los instrumentos.
Los detalles de la investigación en la ATM
Las sanciones definitivas se oficializaron tras la instrucción de los respectivos sumarios administrativos para cada uno de los implicados.
La decisión provincial recayó sobre tres integrantes que pertenecían a la planta permanente de la ATM en la delegación sureña. Los involucrados en el caso son Gisela Evelyn Lucero, Fernando Gabriel Savarino y Ana Virginia Vermes, quienes quedaron desvinculados formalmente de sus funciones.
Con la firma del decreto de las cesantías, el Gobierno de Mendoza dejó firme la desvinculación de los tres involucrados.
En pocas palabras
- Cesantía en ATM: el Gobierno de Mendoza desvinculó a 3 empleados de la Administración Tributaria por presentar certificados médicos falsos.
- Investigación: controles internos detectaron irregularidades en la documentación presentada para justificar ausencias, lo que derivó en una auditoría.
- Falsificación: el Ministerio de Salud confirmó que las firmas en los certificados no pertenecían a profesionales habilitados, validando la falsedad.