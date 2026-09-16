Juega Messi en el debut del Kily González como DT: hora y TV de Inter Miami vs Cruz Azul

Luego de haber anunciado su partido de despedida de la Selección argentina, Lionel Messi saltará a la cancha este miércoles con el Inter Miami para enfrentar a Cruz Azul por la Campeones Cup.
Lionel Messi juega una nueva final con el Inter Miami frente al Cruz Azul de México
Luego de haber anunciado su partido de despedida de la Selección argentina, Lionel Messi saltará a la cancha este miércoles con el Inter Miami para enfrentar a Cruz Azul por la Campeones Cup.
El 10 será titular en el debut del Kily González como entrenador de Las Garzas.
A partir de las 21, en el Nu Stadium, Inter Miami disputará una nueva final que enfrenta a los campeones de la MLS con los de la Liga MX. El partido marcará el debut del Kily González en el banco como DT de las Garzas en reemplazo de Guillemo Hoyos. El entrenador argentino fue presentado este martes y tendrá de inmediato la oportunidad de hacerse de un título (aunque no es considerado oficial por la FIFA ya es que organizado por un acuerdo entre las federaciones).
El Inter Miami de Lionel Messi viene de empatar 2 a 2 ante Nashville en su última presentación por la MLS y acumula tres partidos consecutivos sin ganar. Pese a ello, Las Garzas se ubican en segundo lugar en la Conferencia Este con 45 puntos, y su máximo líder, el 10, acumula 99 partidos con la casaca rosa.
Por su lado, el Cruz Azul viene de derrotar 4 a 3 a América en el clásico del fútbol mexicano y acumula tres victorias consecutivas en la liga. Además, el equipo dirigido por Joel Huiqui cosecha ya dos títulos en 2026: el Clausura de la Liga MX y el Campeón de Campeones.
Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Cristian González.
Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustin Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibañez. DT: Joel Huiqui.
TV: Apple TV
Horario: 21.00
Estadio: Nu Stadium