Juega Messi en el debut del Kily González como DT: hora y TV de Inter Miami vs Cruz Azul

El 10 será titular en el debut del Kily González como entrenador de Las Garzas.

Cómo llegan Inter Miami y Cruz Azul

A partir de las 21, en el Nu Stadium, Inter Miami disputará una nueva final que enfrenta a los campeones de la MLS con los de la Liga MX. El partido marcará el debut del Kily González en el banco como DT de las Garzas en reemplazo de Guillemo Hoyos. El entrenador argentino fue presentado este martes y tendrá de inmediato la oportunidad de hacerse de un título (aunque no es considerado oficial por la FIFA ya es que organizado por un acuerdo entre las federaciones).