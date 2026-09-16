En 1933, Estados Unidos construyó un río de 536 km: 93 años después, es una ruta para uno de los peces invasores chinos

Su capacidad reproductiva explica parte del problema. Una carpa cabezona puede alcanzar 129,5 centímetros y pesar hasta 39,9 kilos, mientras que una hembra del río Illinois produce en promedio unos 180.000 huevos. El posible ingreso de estas especies a los Grandes Lagos genera preocupación por su capacidad para alimentarse mediante la filtración de fitoplancton y zooplancton. Según el USACE, su establecimiento podría afectar a más de 150 especies nativas y cerca de 5.000 afluentes.

¿Cómo planean frenar a este especie y su reproducción?

Su rápida reproducción y crecimiento les permiten competir con especies nativas por el alimento. El riesgo aumentó cuando algunos ejemplares fueron encontrados cada vez más cerca del lago Míchigan. En 2009 se capturó una carpa cabezona por encima de Brandon Road y, un año después, apareció otro ejemplar en el lago Calumet.

Para frenar su avance, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos proyectó la construcción un sistema de barreras en Brandon Road. La barrera de Brandon Road será un sistema de defensa en varias etapas. Combinará electricidad, sonidos y burbujas de aire para impedir que las carpas asiáticas avancen por el canal.

Además, se modificará el cauce para concentrar estos obstáculos y habrá mecanismos destinados a controlar el paso de las embarcaciones. La intención es detener a los peces antes de que alcancen el lago Míchigan y puedan ingresar al sistema de los Grandes Lagos, donde podrían competir con especies nativas por alimento y hábitat.