En Estados Unidos existe un canal artificial que fue construido hace casi un siglo para conectar el lago Míchigan con el río Misisipi. Lo que en 1933 representó una importante obra de infraestructura para facilitar el transporte fluvial hoy se convirtió también en una vía de expansión para una especie invasora que amenaza a los Grandes Lagos.
En 1933, Estados Unidos construyó un río de 536 km: 93 años después, es una ruta para uno de los peces invasores chinos
El sistema de canales que conecta el río Misisipi con los Grandes Lagos, construido hace 93 años, se ha convertido en una ruta de expansión para peces invasores asiáticos, generando preocupación.
Se trata de la construcción de la Vía Navegable de Illinois, un sistema de unos 536 kilómetros que conecta los Grandes Lagos con el río Misisipi y, a través de este, con el golfo de México. El proyecto fue autorizado en 1927 y las obras finalizaron en 1933.
Construyeron un río artificial de 536 km en 1933: 93 años después, Estados Unidos intenta cerrarle el paso a un pez invasor
Uno de los puntos clave es la esclusa y presa de Brandon Road, ubicada cerca de Joliet, a unos 43 kilómetros de Chicago. Décadas después de su construcción, Brandon Road se convirtió en un lugar estratégico para intentar contener la expansión de las carpas cabezona y plateada. Ambas especies llegaron a la región desde criaderos y posteriormente consiguieron reproducirse a través de los ríos Misisipi, Misuri y Ohio.
Su capacidad reproductiva explica parte del problema. Una carpa cabezona puede alcanzar 129,5 centímetros y pesar hasta 39,9 kilos, mientras que una hembra del río Illinois produce en promedio unos 180.000 huevos. El posible ingreso de estas especies a los Grandes Lagos genera preocupación por su capacidad para alimentarse mediante la filtración de fitoplancton y zooplancton. Según el USACE, su establecimiento podría afectar a más de 150 especies nativas y cerca de 5.000 afluentes.
¿Cómo planean frenar a este especie y su reproducción?
Su rápida reproducción y crecimiento les permiten competir con especies nativas por el alimento. El riesgo aumentó cuando algunos ejemplares fueron encontrados cada vez más cerca del lago Míchigan. En 2009 se capturó una carpa cabezona por encima de Brandon Road y, un año después, apareció otro ejemplar en el lago Calumet.
Para frenar su avance, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos proyectó la construcción un sistema de barreras en Brandon Road. La barrera de Brandon Road será un sistema de defensa en varias etapas. Combinará electricidad, sonidos y burbujas de aire para impedir que las carpas asiáticas avancen por el canal.
Además, se modificará el cauce para concentrar estos obstáculos y habrá mecanismos destinados a controlar el paso de las embarcaciones. La intención es detener a los peces antes de que alcancen el lago Míchigan y puedan ingresar al sistema de los Grandes Lagos, donde podrían competir con especies nativas por alimento y hábitat.
En pocas palabras
- Canal artificial: Construido en 1933, conecta el río Misisipi con los Grandes Lagos, siendo hoy una ruta para peces invasores asiáticos.
- Especies invasoras: Las carpas cabezona y plateada amenazan los ecosistemas nativos de los Grandes Lagos.
- Barrera de contención: Se proyecta un sistema de obstáculos eléctricos, sonoros y de burbujas en Brandon Road para frenar su avance.