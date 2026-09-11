Construyó una canasta suspendida sobre un río para que sus vecinos pudieran cruzarlo con vida

Primero conezó con la construcción a mano una estructura metálica de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, lo suficientemente resistente y amplia como para transportar personas de pie e incluso motocicletas completas con sus conductores. Luego instaló un cableado de alta resistencia. Para hacerlo, consiguió y tendió un grueso cable de acero de 116 metros de longitud, que quedó firmemente anclado en ambos extremos del río para sostener todo el peso en el aire.

¿Cómo repercutió esta construcción en la comunidad?

Pero Arriola también pensó en la seguridad. Por eso, inventó un freno de seguridad automático capaz de bloquear y detener la canasta de inmediato en caso de que el eje de la polea principal se rompiera o fallara durante el trayecto.

Antes de que existiera esta estructura, sacar a una persona enferma o herida hacia un hospital durante la época de lluvias era casi imposible y, en algunos casos, podía convertirse en una situación de vida o muerte. Con la llegada de esta construcción, los vecinos pudieron contar con una alternativa para evacuar emergencias médicas de manera mucho más rápida y segura, suspendidos sobre el río.

El invento fue recibido con gran alivio por la comunidad y su éxito fue prácticamente inmediato. El sistema se convirtió rápidamente en la principal vía de transporte de la zona. Se estima que más de 14.000 personas ya utilizaron la canasta para trasladarse de un lado al otro del río.