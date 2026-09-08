Hay construcciones que parecen pertenecer a otra época, pero que todavía permiten entender cómo funcionaban algunas de las grandes obras de ingeniería antes de la llegada de las bombas modernas. En Siria, unas enormes ruedas de madera instaladas junto al río Orontes llevan siglos formando parte del paisaje.
La construcción de más de 660 años que todavía funciona y sigue sacando agua de un río clave
Estas gigantescas norias de Hama, una construcción de ingeniería hidráulica de más de 660 años, continúan elevando agua del río Orontes sin motores modernos.
Esta construcción muestra cómo una idea relativamente sencilla podía resolver un problema fundamental. Esta infraestructura se encargaba de llevar agua hacia zonas ubicadas a mayor altura.
La construcción de 600 años que sigue funcionando como el primer día gracias a la fuerza del agua
Se trata de las norias de Hama, gigantescas ruedas hidráulicas construidas para aprovechar la fuerza de la corriente del río. Su funcionamiento no depende de motores ni de electricidad. El propio movimiento del agua hace girar la rueda y permite elevar pequeñas cantidades de agua desde el río hasta un nivel superior, desde donde puede continuar su recorrido por canales y acueductos.
La particularidad de esta construcción está en su mecanismo. Las ruedas cuentan con compartimentos o recipientes que, al entrar en contacto con el agua, se llenan y ascienden a medida que la corriente hace girar la estructura. Cuando llegan a la parte superior, descargan el agua en un canal. De esta manera, la rueda convierte la energía del río en un sistema de elevación de agua sin necesidad de una fuente externa de energía.
Las norias de agua de Hama, así son los gigantes hidráulicos de Siria
Según información recopilada por Mapping Mechanical Engineering, las norias de Hama son dispositivos históricos utilizados para levantar agua destinada al riego. Algunas podían elevar el agua hasta unos 18 metros y descargarla en un acueducto que conducía el recurso hacia las zonas agrícolas. La misma fuente las presenta como un ejemplo de ingeniería hidráulica desarrollado hace más de 660 años, cuando las bombas modernas todavía no existían.
El principio detrás de la tecnología, sin embargo, es mucho más antiguo. Las ruedas hidráulicas y distintos sistemas para elevar agua fueron utilizados durante siglos en diferentes regiones del mundo. La clave siempre fue la misma: aprovechar una fuente natural de energía para mover un mecanismo capaz de transportar el agua hasta donde hacía falta.
Las norias de Hama se convirtieron además en uno de los símbolos de la ciudad. Su enorme tamaño permite observar a simple vista cómo la corriente del río puede mantener en movimiento una estructura construida con tecnología de hace siglos.
En pocas palabras
- Noria de Hama: Construcción hidráulica de Siria con más de 660 años.
- Funcionamiento: Utiliza la fuerza del río Orontes para elevar agua sin motores modernos.
- Ingeniería ancestral: Mecanismo que aprovecha la corriente para el riego y es un símbolo de la ciudad.