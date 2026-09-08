El país de América del Sur que construye un túnel de 1.5 kilómetros para impulsar una ruta comercial hacia Asia

El objetivo va más allá de reducir algunos minutos de viaje. El túnel está pensado como una pieza de una red vial mayor que busca mejorar la salida y entrada de productos en el sur peruano y reforzar los vínculos comerciales del país con Brasil y los mercados de Asia. La ubicación de Arequipa resulta estratégica por su conexión con otras rutas y con los corredores que conducen hacia la costa del Pacífico.

Los beneficios de este túnel

La nueva infraestructura tendrá sistemas de ventilación, drenaje, iluminación, señalización y seguridad, diseñados para permitir un tránsito más continuo. La intervención también apunta a reducir los tiempos de desplazamiento entre Arequipa y La Joya, una zona que concentra actividad económica y conexiones con otras partes de la región.

La obra también tendrá un impacto directo en la población. Sestima que beneficiará a más de 1,2 millones de personas, además de generar puestos de trabajo durante su construcción. La expectativa oficial es que una mejor conexión vial permita reducir costos y tiempos de transporte y, al mismo tiempo, impulse la actividad económica de Arequipa.