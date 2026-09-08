Un país de América del Sur comenzó la construcción de una obra que apunta a cambiar la conexión vial de esta nación. Se trata de un túnel de 1.5 kilómetros busca convertirse en uno de los eslabones de una ruta comercial que pretende unir el sur peruano con Brasil y, desde los puertos del Pacífico, ampliar el acceso a los grandes mercados de Asia.
El país de América del Sur que construye un túnel de 1.5 kilómetros para impulsar una ruta comercial hacia Asia
Un país de América del Sur puso en marcha la construcción de esta infraestructura vial. La obra beneficiará a más de 1,2 millones de personas y apunta a mejorar la conexión comercial con Brasil y Asia.
Aunque suele describirse como un túnel que conectará Perú con Brasil y Asia, la realidad es más precisa. No se trata de una infraestructura internacional, sino de una pieza de infraestructura dentro de una red mucho mayor. Su importancia está justamente allí.
¿Cómo el túnel de Perú potenciará el comercio con Brasil y Asia?
Se trata del denominado túnel mellizo de la vía Arequipa-La Joya, una infraestructura que forma parte de un proyecto destinado a fortalecer el Corredor Logístico del Sur y facilitar el movimiento de personas y mercancías. La obra comenzó oficialmente el 20 de julio de 2026, en la región de Arequipa. El proyecto demanda una inversión de S/ 217 millones y se ejecuta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con participación del Gobierno Regional de Arequipa y empresas privadas.
El objetivo va más allá de reducir algunos minutos de viaje. El túnel está pensado como una pieza de una red vial mayor que busca mejorar la salida y entrada de productos en el sur peruano y reforzar los vínculos comerciales del país con Brasil y los mercados de Asia. La ubicación de Arequipa resulta estratégica por su conexión con otras rutas y con los corredores que conducen hacia la costa del Pacífico.
Los beneficios de este túnel
La nueva infraestructura tendrá sistemas de ventilación, drenaje, iluminación, señalización y seguridad, diseñados para permitir un tránsito más continuo. La intervención también apunta a reducir los tiempos de desplazamiento entre Arequipa y La Joya, una zona que concentra actividad económica y conexiones con otras partes de la región.
La obra también tendrá un impacto directo en la población. Sestima que beneficiará a más de 1,2 millones de personas, además de generar puestos de trabajo durante su construcción. La expectativa oficial es que una mejor conexión vial permita reducir costos y tiempos de transporte y, al mismo tiempo, impulse la actividad económica de Arequipa.
En pocas palabras
- Perú construye túnel: Iniciaron la construcción de un túnel de 1.5 km para mejorar la conexión comercial.
- Ruta comercial: La obra busca potenciar el corredor logístico sur y el acceso a Brasil y Asia.
- Beneficios: Se estima beneficiar a más de 1,2 millones de personas y generar empleo.