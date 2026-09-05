Lazan salmones al río por tubos neumáticos a varios metros de distancia con el objetivo de salvarlos

El método de Whooshh propone algo diferente. En lugar de hacer que el salmón nade para superar el obstáculo, lo introduce en un tubo especialmente diseñado para transportar peces vivos. Una vez dentro, el animal es impulsado por una corriente de aire y puede recorrer el conducto en cuestión de segundos.

En algunas pruebas, los peces llegaron a desplazarse a velocidades de entre 5 y 10 metros por segundo. El sistema fue probado con especies como el salmón Chinook y la trucha steelhead en el estado de Washington, en Estados Unidos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la velocidad del traslado. En una evaluación publicada en Fisheries Research, investigadores analizaron el funcionamiento del sistema y encontraron que algunos peces podían completar el recorrido a través del tubo en apenas unos segundos.

El objetivo no es reemplazar todos los sistemas tradicionales, sino ofrecer otra alternativa en lugares donde las obras de infraestructura dificultan la migración. En el caso de los salmones, mantener esas rutas conectadas es fundamental porque pasan parte de su vida en el océano y regresan a los ríos para reproducirse.