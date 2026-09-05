Lazan salmones al río por tubos neumáticos a varios metros de distancia con el objetivo de salvarlos

La tecnología, conocida como “Salmon Cannon”, fue desarrollada por la empresa estadounidense Whooshh Innovations. El sistema utiliza tubos flexibles y presión de aire para transportar a los peces de un lado al otro de una estructura que interrumpe su recorrido.
Así funciona el tubo que ayuda a los salmones a cruzar la represa del río
La idea apunta a un problema concreto. Los salmones necesitan desplazarse río arriba durante su ciclo de vida para llegar a las zonas donde se reproducen, pero las represas pueden bloquear esas rutas. Por eso, durante décadas se construyeron escaleras y otros sistemas para permitir el paso de los peces.
El método de Whooshh propone algo diferente. En lugar de hacer que el salmón nade para superar el obstáculo, lo introduce en un tubo especialmente diseñado para transportar peces vivos. Una vez dentro, el animal es impulsado por una corriente de aire y puede recorrer el conducto en cuestión de segundos.
En algunas pruebas, los peces llegaron a desplazarse a velocidades de entre 5 y 10 metros por segundo. El sistema fue probado con especies como el salmón Chinook y la trucha steelhead en el estado de Washington, en Estados Unidos.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la velocidad del traslado. En una evaluación publicada en Fisheries Research, investigadores analizaron el funcionamiento del sistema y encontraron que algunos peces podían completar el recorrido a través del tubo en apenas unos segundos.
El objetivo no es reemplazar todos los sistemas tradicionales, sino ofrecer otra alternativa en lugares donde las obras de infraestructura dificultan la migración. En el caso de los salmones, mantener esas rutas conectadas es fundamental porque pasan parte de su vida en el océano y regresan a los ríos para reproducirse.
En pocas palabras
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