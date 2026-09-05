El misterioso pueblo de río argentino donde podés encontrar pepitas de oro y llevártelas a tu casa

Las calles empedradas de La Carolina, el majestuoso pueblo de río en San Luis. Foto: ANSL

El pueblo La Carolina y la búsqueda de oro en el Río Amarillo

La actividad que concentra buena parte de la atención turística se desarrolla en el Río Amarillo, también conocido como río Las Invernadas. Allí se practica la búsqueda artesanal de oro con una batea, un recipiente cónico utilizado para separar los sedimentos.

Los visitantes, acompañados por guías e instructores, recogen arena del lecho y realizan movimientos circulares dentro del agua. Como el oro tiene mayor peso que la arena y las piedras, los materiales más livianos se eliminan y las partículas doradas permanecen en la batea.

Según prestadores turísticos autorizados por la Secretaría de Turismo, se trata de pequeñas partículas de oro nativo de entre 17 y 22 quilates.

La búsqueda de pepitas de oro son una constante en el pueblo La Carolina, que tiene un río maravilloso. Foto: ANSL

Y hay un detalle que vuelve todavía más particular la excursión: lo que encuentra el visitante puede llevárselo como recuerdo, pegado en una tarjeta.

Minas, historia y un reconocimiento internacional

La historia de La Carolina está directamente ligada al oro. El pueblo fue fundado formalmente en 1792 por el Marqués de Sobremonte, entonces gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, luego virrey. El descubrimiento de yacimientos de oro nativo había provocado la llegada de más de 3.000 mineros a la región.

La experiencia puede completarse con excursiones por antiguos túneles mineros, algunas de hasta 300 metros de recorrido, además de caminatas por el cerro Tomolasta.

Vista aérea de La Carolina, el pintoresco pueblo de San Luis. Foto: ANSL

El patrimonio del pueblo también incluye el Museo de la Poesía Manuscrita, dedicado a Juan Crisóstomo Lafinur, y un laberinto de piedra construido en su homenaje.

Así, entre antiguos túneles, paisajes serranos y el brillo de pequeñas partículas doradas, La Carolina conserva una tradición minera que hoy se transformó en una curiosa experiencia turística.