Dos pueblos de Cuyo juntaron casi 1.000 firmas para terminar con los 37 km de ripio que los separan

El primer encuentro presencial fue en Barreal; el próximo está previsto para la segunda semana de septiembre, en Mendoza.

Los 37 kilómetros sin pavimentar están en Mendoza

Si bien el reclamo es conjunto y la ruta es de jurisdicción nacional, el tramo complicado es el que está ubicado en Mendoza. Desde San Juan hasta Barreal, la ruta 149 ya está pavimentada.

Lo que piden los vecinos es que la obra sea incorporada al Presupuesto Nacional 2027.

Aunque, según dijeron, también analizan alternativas de financiamiento privado, especialmente con empresas y cámaras vinculadas a la minería y a otras actividades productivas que son las que utilizan ese corredor.

Viejo reclamo de dos pueblos de Cuyo

El reclamo no es nuevo. El proyecto para pavimentar el tramo entre Barreal y Uspallata tuvo avances importantes en 2019, cuando se realizó una audiencia pública en Uspallata como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental.

Durante ese proceso aparecieron objeciones relacionadas con restos arqueológicos vinculados al Camino del Inca. Para evitar afectar ese patrimonio, el proyecto modificó la traza en la zona de Tambillos y la desplazó unos 300 metros hacia el este. También se incorporaron modificaciones para contemplar pasos de animales.

Vecinos de Uspallata y Barreal buscan financiamiento público y privado para pavimentar el tramo mendocino de la ruta 149. Foto: Sol de Calingasta (Gringo Fernández)

Pero esos cambios terminaron demorando la iniciativa, y el proyecto no llegó a concretarse.

La obra, sin embargo, no quedó descartada. Actualmente existe una versión actualizada del proyecto que contempla las modificaciones realizadas durante el proceso ambiental.

Casi 1.000 firmas para volver a poner la obra en agenda

El reclamo tomó nuevo impulso durante 2025, cuando vecinos de Barreal y Uspallata comenzaron a reunir adhesiones para pedir la pavimentación.

Hasta ahora consiguieron 978 firmas. En marzo de este año, además, realizaron una consulta pública online para conocer cuáles son los principales problemas que genera mantener esos kilómetros de la ruta 149 como camino de ripio.

El 41% de las respuestas vinculó la pavimentación con el desarrollo económico y la integración regional. Allí aparecen el turismo, el comercio, los costos logísticos y la posibilidad de mejorar la conexión con Chile.

Otro 34% señaló cuestiones relacionadas con la salud, los vínculos familiares y la vida cotidiana. Uno de los puntos mencionados fueron los traslados médicos hacia Mendoza y las familias que viven entre Barreal y Uspallata.

El 26% restante hizo hincapié en la seguridad vial, el deterioro de los vehículos y los problemas que provocan las lluvias y los cortes del camino.

Una obra de U$S26 millones

La documentación que analizaron los vecinos contempla un presupuesto del orden de los U$S26 millones para completar la pavimentación.

La primera reunión formal de la nueva comisión se realizó en la Unión Vecinal de Barreal y contó con la participación de vecinos, representantes de actividades productivas y el ingeniero Ariel Godoy, representante técnico del 4° Distrito de Vialidad Nacional, quien participó en la elaboración del proyecto y sus modificaciones.