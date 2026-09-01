Dos pueblos de Cuyo juntaron casi 1.000 firmas para terminar con los 37 km de ripio que los separan

Dos pueblos de montaña unidos por una ruta nacional, pero separados por 37 kilómetros difíciles de transitar. Son Uspallata, de Mendoza, y Barreal, de San Juan. Sus habitantes, después de años de reclamos, juntaron casi 1.000 firmas y conformaron una comisión de vecinos con un objetivo concreto: que ese tramo de ripio sea pavimentado.
En pleno 2026 y con la minería de cobre en crecimiento en los dos pueblos, los 37 kilómetros que permanecen sin asfalto siguen dejando neumáticos en llanta en un sector mendocino de la ruta 149.
Para convencer al Estado de retomar la obra, los vecinos reunieron 978 firmas y se organizaron para llevar el pedido tanto al gobierno de Mendoza como al de San Juan, y a sus legisladores nacionales.
El primer encuentro presencial fue en Barreal; el próximo está previsto para la segunda semana de septiembre, en Mendoza.
Los 37 kilómetros sin pavimentar están en Mendoza
Si bien el reclamo es conjunto y la ruta es de jurisdicción nacional, el tramo complicado es el que está ubicado en Mendoza. Desde San Juan hasta Barreal, la ruta 149 ya está pavimentada.
Lo que piden los vecinos es que la obra sea incorporada al Presupuesto Nacional 2027.
Aunque, según dijeron, también analizan alternativas de financiamiento privado, especialmente con empresas y cámaras vinculadas a la minería y a otras actividades productivas que son las que utilizan ese corredor.
Viejo reclamo de dos pueblos de Cuyo
El reclamo no es nuevo. El proyecto para pavimentar el tramo entre Barreal y Uspallata tuvo avances importantes en 2019, cuando se realizó una audiencia pública en Uspallata como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental.
Durante ese proceso aparecieron objeciones relacionadas con restos arqueológicos vinculados al Camino del Inca. Para evitar afectar ese patrimonio, el proyecto modificó la traza en la zona de Tambillos y la desplazó unos 300 metros hacia el este. También se incorporaron modificaciones para contemplar pasos de animales.
Pero esos cambios terminaron demorando la iniciativa, y el proyecto no llegó a concretarse.
La obra, sin embargo, no quedó descartada. Actualmente existe una versión actualizada del proyecto que contempla las modificaciones realizadas durante el proceso ambiental.
Casi 1.000 firmas para volver a poner la obra en agenda
El reclamo tomó nuevo impulso durante 2025, cuando vecinos de Barreal y Uspallata comenzaron a reunir adhesiones para pedir la pavimentación.
Hasta ahora consiguieron 978 firmas. En marzo de este año, además, realizaron una consulta pública online para conocer cuáles son los principales problemas que genera mantener esos kilómetros de la ruta 149 como camino de ripio.
El 41% de las respuestas vinculó la pavimentación con el desarrollo económico y la integración regional. Allí aparecen el turismo, el comercio, los costos logísticos y la posibilidad de mejorar la conexión con Chile.
Otro 34% señaló cuestiones relacionadas con la salud, los vínculos familiares y la vida cotidiana. Uno de los puntos mencionados fueron los traslados médicos hacia Mendoza y las familias que viven entre Barreal y Uspallata.
El 26% restante hizo hincapié en la seguridad vial, el deterioro de los vehículos y los problemas que provocan las lluvias y los cortes del camino.
Una obra de U$S26 millones
La documentación que analizaron los vecinos contempla un presupuesto del orden de los U$S26 millones para completar la pavimentación.
La primera reunión formal de la nueva comisión se realizó en la Unión Vecinal de Barreal y contó con la participación de vecinos, representantes de actividades productivas y el ingeniero Ariel Godoy, representante técnico del 4° Distrito de Vialidad Nacional, quien participó en la elaboración del proyecto y sus modificaciones.
En pocas palabras
- Reclamo vecinal: casi 1.000 firmas juntaron para pedir la pavimentación de 37 km de la Ruta 149.
- Ubicación: el tramo de ripio a pavimentar se encuentra en la provincia de Mendoza, entre Uspallata y Barreal.
- Objetivo: incluir la obra en el Presupuesto Nacional 2027 o conseguir financiamiento privado para mejorar la conectividad y el desarrollo regional.