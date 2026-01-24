Videos: cayeron 13 milímetros de lluvia en Las Heras y se produjo un corte temporal en la Ruta 149

WhatsApp Image 2026-01-24 at 16.23.06 (1) Mapa de los milímetros caídos en Gran Mendoza. Fuente: estaciones del INA.

Uno de los principales problemas se produjo en la Ruta Nacional 149, donde el puente resultó afectado por el arrastre de sedimentos, lo que obligó a realizar tareas de despeje y prevención. Como consecuencia, el tránsito permanece cortado, imposibilitando la circulación de vehículos, especialmente de personas que regresan desde Chile.

Autoridades y equipos de Vialidad continúan trabajando en la zona y recomiendan a los conductores evitar circular por el sector afectado y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del estado de las rutas.

A continuación los videos que muestran la situación de la Ruta 52 y la 149, uno de los sectores más afectados por la tormenta.

Embed - Cayeron 13 milímetros de lluvia en Uspallata y se produjo un corte temporal en la Ruta 149

Embed - Totalmente inundado: así se ve el puente de la Ruta 149, tras la tormenta del viernes