Videos: cayeron 13 milímetros de lluvia en Las Heras y se produjo un corte temporal en la Ruta 149

La tormenta registrada durante la noche del viernes dejó importantes acumulados de lluvia en distintos puntos del Gran Mendoza, con especial impacto en los departamentos de Las Heras.
Según los registros pluviométricos de las estaciones del Instituto Nacional del Agua (INA), en sectores de Las Heras se midieron hasta 13 milímetros de agua caída, convirtiéndose en una de las áreas más afectadas por el fenómeno. En otras zonas cercanas del Gran Mendoza, los valores oscilaron entre los 8 y 9 milímetros, mientras que en sectores más alejados las precipitaciones fueron menores o incluso nulas.
En la Villa Uspallata y sus alrededores, si bien los registros fueron más dispares, las lluvias provocaron escurrimientos y arrastre de material, generando complicaciones en rutas clave. Así lo señaló el subgerente de la regional Cuyo del INA, Santiago Ruiz.
Uno de los principales problemas se produjo en la Ruta Nacional 149, donde el puente resultó afectado por el arrastre de sedimentos, lo que obligó a realizar tareas de despeje y prevención. Como consecuencia, el tránsito permanece cortado, imposibilitando la circulación de vehículos, especialmente de personas que regresan desde Chile.
Autoridades y equipos de Vialidad continúan trabajando en la zona y recomiendan a los conductores evitar circular por el sector afectado y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del estado de las rutas.
A continuación los videos que muestran la situación de la Ruta 52 y la 149, uno de los sectores más afectados por la tormenta.