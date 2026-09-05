Mató a su madre en medio de un brote: peritos explicaron las extrañas imágenes que veía en su mente

Desde el viernes previo al crimen, el imputado ya presentaba síntomas graves de psicosis en curso que incluían escalofríos, la visión de ojos rojos en las personas o la aparición de pájaros amenazantes.

El documento elaborado por la junta interdisciplinaria destaca una distorsión del entorno durante el ataque. Los profesionales señalaron que "hubo una sustitución del registro inconsciente desde su delirio persecutorio, la imagen real de su madre por la representación de 'la muerte que venía a buscarlo'".

Cómo sigue el caso

Una vez finalizado el ataque, el delirio se rompió de forma parcial para dar lugar a la percepción de haber cometido un acto terrible sin lograr comprender el motivo. El equipo interdisciplinario interpretó la posterior huida o confesión como respuestas de profundo desamparo frente a una vivencia traumática distorsionada que descartaba cualquier cálculo racional.

Los expertos concluyeron que existió una alteración mental profunda capaz de abolir totalmente su capacidad para comprender la criminalidad del acto.

A partir de estas determinaciones, un juez deberá definir el futuro procesal del acusado respecto a su condición legal. Ni el equipo del CIF ni la fiscal de Violencia Familiar, Alejandra Antonino, tienen la potestad formal para dictar el sobreseimiento por inimputabilidad procesal.

La defensa técnica o la fiscalía deberán elevar un pedido formal ante el magistrado correspondiente para avanzar en la resolución mientras continúan las investigaciones de rutina.