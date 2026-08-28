Madre dejó que su hija adolescente llegara a pesar 15 kilos: un juez la condenó con una fuerte frase

Una madre de Wisconsin recibió una dura condena por su participación en el encierro prolongado de su hija autista de catorce años. La víctima alcanzó un peso de apenas 15 kilos tras atravesar un largo período de privación de alimentos. Vincent Biskupic, el juez de la causa, lanzó duras críticas durante la lectura de la sentencia en el tribunal.
Condena para la madre
El magistrado afirmó que "los animales callejeros reciben un trato superior" al comparar las condiciones de la vivienda familiar. Biskupic agregó que resulta un milagro que la adolescente siga con vida tras la tortura sistemática.
Cuatro adultos conformaban el grupo familiar responsable del cautiverio en la localidad de Oneida. Entre ellos se encontraban el padre biológico, la madrastra, la hermanastra de la menor junto a su pareja.
Los fiscales detallaron que la víctima permaneció confinada en una habitación sin colchón desde 2020 hasta agosto de 2025. Los acusados la privaron diariamente de comida adecuada para su desarrollo.
El padre llamó a los servicios de emergencia al notar a la adolescente en un estado casi comatoso. Los paramédicos confundieron a la paciente con una niña de seis años por su severo grado de desnutrición.
Un rescate al borde de la muerte
Las autoridades ingresaron a la joven de urgencia al hospital por una falla multiorgánica. La denuncia penal señala que los ojos de la víctima se iluminaron al enterarse de que recibiría tres comidas diarias.
La adolescente confesó que su padre se enojaría mucho porque no le gustaba verla comer tanto. Los investigadores también encontraron mensajes de texto donde los familiares insultaban a la menor llamándola estúpida.
El entorno familiar ocultaba la situación diciendo a otros parientes que la joven estaba de vacaciones. La justicia determinó diversas penas de prisión para las mujeres involucradas. Melissa Goodman recibió quince años de cárcel en julio pasado por su rol central en los abusos. Kayla Stemler sumó ocho años tras las rejas más un periodo de libertad condicional.
En pocas palabras
- Madre condenada: una mujer fue sentenciada por permitir que su hija autista sufriera desnutrición extrema.
- Estado crítico: la adolescente llegó a pesar solo 15 kilos, comparable a un animal callejero según el juez.
- Sentencia judicial: el magistrado calificó la situación como una tortura sistemática, destacando el milagro de que siguiera con vida.