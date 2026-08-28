"Necesitaba pagar cosas": una madre gastó plata de los buzos de egresados de varios cursos y se pudrió mal

Un enorme revuelo hay por estos días en una escuela de Chaco, ya que una madre utilizó la plata de los buzos de egresados de varios cursos para gastos personales, despertando el enojo de los padres y alumnos de la institución.
Un insólito hecho que involucra a una madre sacude padres y alumnos de la Escuela N° 103 de la localidad de Fontana, en Chaco.
Lo que debía ser un motivo de alegría y celebración para un grupo de chicos de sexto grado, terminó en indignación, acusaciones de estafa y desesperación: es que la madre que se encargaba de juntar la plata de los buzos de egresados, terminó usándola para pagar algunas cosas personales.
Una madre provoca caos en una escuela de Chaco: cómo “saltó la ficha”
El caso salió a la luz tras la advertencia de la empresa proveedora de los buzos de egresados. El servicio había sido contratado mediante un plan de cinco cuotas mensuales y bajo un esquema que incluía a seis cursos del establecimiento.
La condición de la firma confeccionista era estricta: para concretar la entrega de las prendas, la totalidad de los grupos debía tener los pagos al día.
La alerta se encendió cuando la firma notificó graves moras en los depósitos correspondientes al curso 6º D.
Al revisar los comprobantes presentados por la delegada a cargo de ese grupo, las demás familias descubrieron que los recibos estaban adulterados. Según relataron los propios padres, la madre utilizaba números de comprobantes que pertenecían a los pagos de otros cursos para fraguar las entregas y ocultar el faltante.
La madre y un gasto millonario
Según detallaron padres de la escuela de Chaco, la indumentaria tenía un costo de $125.000 por estudiante. Para el curso afectado, compuesto por 24 alumnos, el monto total desviado roza los 3 millones de pesos.
A la angustia por el dinero perdido se suma una penalización contractual: la empresa estipula un recargo del 35% por mora, una cláusula que ahora amenaza con perjudicar financieramente a las familias de los seis cursos involucrados.
Qué dijo la madre que usó la plata de los buzos
Ante la presión de los padres, que llegaron a autoconvocarse en la Plaza Tacuarí para exigir explicaciones, la madre acusada dio la cara, admitió lo sucedido y buscó justificarse: “Admití mi error, necesitaba pagar otras cosas”, expresó.
En ese sentido, prometió buscar alternativas para saldar la deuda y reintegrar los fondos a la empresa de los buzos.
En pocas palabras
- Madre desvió fondos: Una madre utilizó la plata destinada a buzos de egresados para gastos personales en una escuela de Chaco.
- Fraude de comprobantes: La mujer adulteró recibos para ocultar el faltante de dinero de los alumnos.
- Deuda millonaria: El monto malversado por la madre supera los 3 millones de pesos, generando una penalización contractual.