"Necesitaba pagar cosas": una madre gastó plata de los buzos de egresados de varios cursos y se pudrió mal

La madre que gastó la plata salió a dar explicaciones.

Una madre provoca caos en una escuela de Chaco: cómo “saltó la ficha”

El caso salió a la luz tras la advertencia de la empresa proveedora de los buzos de egresados. El servicio había sido contratado mediante un plan de cinco cuotas mensuales y bajo un esquema que incluía a seis cursos del establecimiento.

La condición de la firma confeccionista era estricta: para concretar la entrega de las prendas, la totalidad de los grupos debía tener los pagos al día.

La alerta se encendió cuando la firma notificó graves moras en los depósitos correspondientes al curso 6º D.

Al revisar los comprobantes presentados por la delegada a cargo de ese grupo, las demás familias descubrieron que los recibos estaban adulterados. Según relataron los propios padres, la madre utilizaba números de comprobantes que pertenecían a los pagos de otros cursos para fraguar las entregas y ocultar el faltante.

La madre y un gasto millonario

Según detallaron padres de la escuela de Chaco, la indumentaria tenía un costo de $125.000 por estudiante. Para el curso afectado, compuesto por 24 alumnos, el monto total desviado roza los 3 millones de pesos.

A la angustia por el dinero perdido se suma una penalización contractual: la empresa estipula un recargo del 35% por mora, una cláusula que ahora amenaza con perjudicar financieramente a las familias de los seis cursos involucrados.

Qué dijo la madre que usó la plata de los buzos

Ante la presión de los padres, que llegaron a autoconvocarse en la Plaza Tacuarí para exigir explicaciones, la madre acusada dio la cara, admitió lo sucedido y buscó justificarse: “Admití mi error, necesitaba pagar otras cosas”, expresó.

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En ese sentido, prometió buscar alternativas para saldar la deuda y reintegrar los fondos a la empresa de los buzos.