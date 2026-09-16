Julián Santero quiere defender el título del Turismo Nacional como local en San Martín: "un circuito en el que me crié"

En taquilla esos mismos tickets costarán $45.000 y $80.000 aunque hay promociones con cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Los jubilados y menores de 10 años tendrán acceso gratuito a la general.

Textuales de Julián Santero en la presentación del TN en San Martín

Correr de local: "Es la compañía de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que me acompaña en cada carrera y de acá de Mendoza. Y además es un circuito en el que me crié"

El campeonato: "Cambié de equipo, el auto me lo empezó a atender otro equipo y ahí logramos ganar y ahí te cambia toda la ecuación; ahora entramos en la lucha directa por el campeonato"

La expectativa del público: "Ya se vio el año pasado un gran espectáculo y la gente sabe que el TN no defrauda, así que creo que va a haber una gran concurrencia de público ese fin de semana"