Julián Santero quiere defender el título del Turismo Nacional como local en San Martín: "un circuito en el que me crié"

El vigente campeón del Turismo Nacional, Julián Santero, fue la figura de la presentación de la fecha a disputarse el 10 y 11 de octubre en el Autódromo Ciudad San Martín.
El vigente campeón del Turismo Nacional, Julián Santero, fue la figura de la presentación de la fecha a disputarse en octubre en el Autódromo Ciudad San Martín.
El vigente campeón del Turismo Nacional, Julián Santero, fue la figura de la presentación de la fecha a disputarse el 10 y 11 de octubre en el Autódromo Ciudad San Martín.
El Mendocino Volador, actualmente en el tercer lugar del campeonato, destacó la importancia emocional de correr en su provincia y su determinación por descontar puntos para mantenerse en la lucha por el título.
Para el fin de semana largo (el lunes 12 es feriado) en que se corra la 10ma. fecha del campeonato del TN se espera una asistencia de entre 25.000 y 30.000 espectadores, y las entradas ya están disponibles de forma anticipada en Entrada Web con un valor de $30.000 la general; $60.000 con ingreso a boxes, para ambas jornadas.
En taquilla esos mismos tickets costarán $45.000 y $80.000 aunque hay promociones con cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Los jubilados y menores de 10 años tendrán acceso gratuito a la general.
Correr de local: "Es la compañía de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que me acompaña en cada carrera y de acá de Mendoza. Y además es un circuito en el que me crié"
El campeonato: "Cambié de equipo, el auto me lo empezó a atender otro equipo y ahí logramos ganar y ahí te cambia toda la ecuación; ahora entramos en la lucha directa por el campeonato"
La expectativa del público: "Ya se vio el año pasado un gran espectáculo y la gente sabe que el TN no defrauda, así que creo que va a haber una gran concurrencia de público ese fin de semana"