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Darío Franco, el conductor de Gimnasia y Esgrima que quiere hacer historia

Desde la llegada de Darío Franco Gimnasia y Esgrima mostró protagonismo, intensidad, aseguró su lugar en Primera División y va por otros objetivos.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco le dio una identidad de juego a  Gimnasia y Esgrima que se aseguró el año que viene jugar  en Primera División.

Darío Franco le dio una identidad de juego a  Gimnasia y Esgrima que se aseguró el año que viene jugar  en Primera División.

Gimnasia y Esgrima aseguró la permanencia en la Liga Profesional para la próxima temporada y afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 en busca del pasaje a los playoffs y de un lugar en una copa internacional.

El ciclo de Darío Franco en el Lobo arroja grandes números y con su impronta el DT puso al equipo entre los primeros de su zona.

El Lobo está pasando un gran momento en su primer año en Primera División.

El Lobo está pasando un gran momento en su primer año en Primera División.

Franco ha dirigido a Gimnasia y Esgrima en 14 partidos y sumó 26 puntos producto de 8 triunfos, 2 empates y 4 derrotas.

El DT estuvo al frente en 5 partidos del Torneo Apertura y 9 del Clausura. Además, en la tabla anual suma 35 puntos aunque 9 fueron conseguidos en el ciclo de Ariel Broggi.

Agustín Módica es el goleador

Agustín Módica es el máximo goleador del Lobo y del Torneo Clausura con 8 tantos. El ex Rosario Central le convirtió a Central Córdoba en el debut como local; mientras que ante Unión y Talleres de Córdoba marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie y luego le hizo 3 goles a Gimnasia La Plata.

Agustín Módica es su goleador con ocho tantos

Agustín Módica es su goleador con ocho tantos

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el estadio Vìctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima lleva 7 partidos invicto como local y con Darío Franco como DT ganó 6 encuentros en el estadio Víctor Legrotaglie y empató 1. Una racha positiva que intentará prolongar el próximo sábado cuando reciba desde las 14.30 a Deportivo Riestra.

El Lobo no pierde de local desde el 17 de marzo ante Estudiantes, de La Plata (2-1) por la fecha 11 del Torneo Apertura cuando todavía estaba Broggi como DT.

Los racha de Gimnasia y Esgrima como local

  • vs Vélez 3-2 13ra fecha Torneo Apertura
  • vs Lanús 1-0 15ta fecha Torneo Apertura
  • vs Defensa y Justicia 2-1 9na fecha (pendiente) Torneo Apertura
  • vs Central Córdoba 1-0 1ra fecha Torneo Clausura
  • vs Unión 2-0 3ra fecha Torneo Clausura
  • vs Talleres 3-1 5ta fecha Torneo Clausura
  • vs Boca 2-2 8va fecha Torneo Clausura

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