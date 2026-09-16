Darío Franco, el conductor de Gimnasia y Esgrima que quiere hacer historia

El DT estuvo al frente en 5 partidos del Torneo Apertura y 9 del Clausura. Además, en la tabla anual suma 35 puntos aunque 9 fueron conseguidos en el ciclo de Ariel Broggi.

Agustín Módica es el goleador

Agustín Módica es el máximo goleador del Lobo y del Torneo Clausura con 8 tantos. El ex Rosario Central le convirtió a Central Córdoba en el debut como local; mientras que ante Unión y Talleres de Córdoba marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie y luego le hizo 3 goles a Gimnasia La Plata.

Agustín Módica es su goleador con ocho tantos

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el estadio Vìctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima lleva 7 partidos invicto como local y con Darío Franco como DT ganó 6 encuentros en el estadio Víctor Legrotaglie y empató 1. Una racha positiva que intentará prolongar el próximo sábado cuando reciba desde las 14.30 a Deportivo Riestra.

El Lobo no pierde de local desde el 17 de marzo ante Estudiantes, de La Plata (2-1) por la fecha 11 del Torneo Apertura cuando todavía estaba Broggi como DT.

Los racha de Gimnasia y Esgrima como local