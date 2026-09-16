Independiente Rivadavia le gana a Atlético Tucumán por los cuartos de final de la Copa Argentina

El equipo comandado por Alfredo Berti busca meterse, por segunda vez consecutiva, entre los cuatro mejores de la competencia. En su camino, logró eliminar a Estudiantes de Caseros, Tigre y Aldosivi. El ganador de esta llave jugará con quien se imponga en el duelo de Estudiantes de La Plata y Platense.

Ante unas 3.000 personas, los primeros minutos fueron parejos y sin muchas emociones ya que ningunos de los dos equipos regaló nada ni otorgó espacios.