Independiente Rivadavia le gana a Atlético Tucumán por los cuartos de final de la Copa Argentina

En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, torneo del cual es el vigente campeón, Independiente Rivadavia se ve las caras con Atlético Tucumán en el estadio Eduardo Gallardón.
En el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán afrontan los cuartos de final de la Copa Argentina
En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, torneo del cual es el vigente campeón, Independiente Rivadavia se ve las caras con Atlético Tucumán en el estadio Eduardo Gallardón.
El árbitro encargado de impartir justicia es Jorge Baliño y Alex Arce fue el encargado de abrir el marcador a los 47', de penal.
El equipo comandado por Alfredo Berti busca meterse, por segunda vez consecutiva, entre los cuatro mejores de la competencia. En su camino, logró eliminar a Estudiantes de Caseros, Tigre y Aldosivi. El ganador de esta llave jugará con quien se imponga en el duelo de Estudiantes de La Plata y Platense.
Ante unas 3.000 personas, los primeros minutos fueron parejos y sin muchas emociones ya que ningunos de los dos equipos regaló nada ni otorgó espacios.